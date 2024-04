Come Fratelli - Abang e Adik: il vincitore del Far East arriva al cinema

News Cinema

Mentre l'edizione numero 26 del Far East Film Fest è ancora in fase di svolgimento, nei cinema italiani debutta, con Academy Two, il film che lì ha trionfato lo scorso anno, vincendo sia il premio del pubblico che quello della critica. Ecco tutto quello che c'è da sapere su Come Fratelli - Abang e Adik.

Mentre a Udine si sta ancora svolgendo l'edizione numero 26 del Far East Film Fest, che si chiuderà il 2 maggio e sulla quale potete leggere una nostra veloce corrispondenza, nei cinema italiani debutta - distribuito da Academy Two e Tucker Film - il film che ha trionfato all'edizione 2023 di questo festival imprescindibile per chiunque ami il cinema orientale.

Al FEFF dello scorso anno, infatti, a vincere il premio del pubblico, quello della critica e quello per la migliore opera prima è stato Come fratelli - Abang e Adik, film scritto e diretto dall'esordiente malese Jin Ong e interpretato dall'attore e modello taiwanese Wu Kang Ren e dall'attore e cantante malaysiano di origini cinesi Jack Tan, storia di fratellanza umana tra due giovani uomini ai margini che nemmeno condividono un vero legame di sangue.

Questa la trama ufficiale del film:

Senza documenti, senza diritti, senza la possibilità di “esistere” come cittadini, Abang e Adik sono due dei tanti invisibili che tirano a campare nei quartieri poveri di Kuala Lumpur. Da un lato, appunto, ci sono loro, con una quotidianità buia e spigolosa, dall’altro lato c’è la capitale, con le sue luci, i suoi grattacieli, il suo stile di vita. Una metropoli dove il benessere, o anche soltanto la pura normalità, sembrano il miraggio di un volantino pubblicitario a chi si porta addosso l’emarginazione fin da bambino. Abang e Adik, fratelli di strada e forse anche di sangue, sono inseparabili. Uguali ma diversissimi. Il primo, nato muto, lavora instancabilmente e non smette di credere che il destino possa riservargli un po’ di stabilità, il secondo, più giovane e molto più arrabbiato, rifiuta la propria condizione e cerca di fare soldi facili. Facili e sporchi. Quanto tempo resta a Jia En, agguerrita operatrice di una ONG, per liberarli dalla clandestinità e per evitare che la scelta di Adik si riveli fatale?

Oltre ai trionfi del Far East, sono innumerevoli i premi e le candidature ottenute in tutto il mondo da Come fratelli - Abang e Adik, tra cui si segnalano le sette nomination ottenute ai Golden Horse Awards (gli Oscar del cinema di Taiwan, nazione co-produttrice del film con la Malesia), di cui una si è tramutata in premio andato a Wu Kang Ren come miglior protagonista.

Con uno stile visivamente elegante, dove le parole non sono mai troppe, e dove sono fondamentali la fotografia dell’indiano Kartik Vijay, fatta di colori caldi e avvolgenti, e la colonna sonora di Katayama Ryota, giovane talento della musica di origini giapponesi ma attivo in Malesia, il film di Jin Ong racconta contrasti e sentimenti con grande intensità.

Ecco cosa ha dichiarato il regista riguardo questa sua opera prima:

Nella mia terra, la Malesia, vivono migliaia di persone che non possiedono documenti d’identità. Migliaia di persone che, molto probabilmente, non hanno futuro. Ho scritto la storia di Come fratelli - Abang e Adik per sensibilizzare l’opinione pubblica sugli ultimi della Malesia e, per estensione, sugli ultimi del mondo. Queste persone lottano e soffrono ogni giorno e io sono convinto che, alla fine, l’amore e l’umanità siano le uniche risorse a loro disposizione. Perché il potere dell’amore e dell’umanità, come cerco di spiegare nel film, può essere davvero infinito.