Al Far East Film Fest, lo stato delle cose del cinema orientale contemporaneo

Ci siamo affacciati alla 26esima edizione della manifestazione di Udine che è appuntamento imperdibile per gli appassionati di cinema orientale e per tutti quelli che ancora hanno voglia di emozioni all'interno di una sala. Ecco cosa abbiamo visto.

​​Se è vero che, per chi li frequenta regolarmente per lavoro o per passione, tornare a un festival anno dopo anno regala sempre una pur vaga sensazione di déjà vu, tornare al Far East Film Fest dopo molti, troppi anni di assenza mi ha regalato una sensazione strana. Tutto, apparentemente, era esattamente così come lo avevo lasciato: il Teatro Nuovo Giovanni da Udine, gli allestimenti colorati e fantasiosi, le truppe cammellate di appassionati di cinema orientale (quelli storici, con l’aggiunta delle nuove leve), la partecipazione della città, l’aria di festa, la capacità degli organizzatori di impacchettare la loro manifestazione, e i film che vengono presentati, con musiche, presentazioni, toni vivaci e trascinanti e intriganti per il pubblico.

Nulla sembrava essere cambiato: c’era ancora la piccola osteria di fronte al teatro, dove ci si rifocilla con una tartina e un bicchiere di vino tra un film e l’altro (che pure aveva una nuova, felice gestione); e nel foyer si aggirava ancora Marco Müller, oggi neo-direttore di Taormina, impegnato a salutare sorridente i tanti amici che ha tra i numerosi ospiti del FEFF. Che nulla sia (apparentemente) cambiato è la migliore conferma possibile del fatto che la formula FEFF funzionava allora e continua a funzionare oggi, con uno sguardo meno superficiale ci si può accorgere che il festival di Udine dedicato al cinema popolare orientale è comunque cresciuto: ci sono, rispetto a tanti anni fa, una sala il più, quella del Visionario, e poi iniziative, incontri, workshop e opportunità che raccontano una realtà dinamica, e niente affatto passivamente identica a sé stessa.

Quel su cui però è necessario riflettere, più che il festival che lo contiene, è il cinema che lì è stato presentato. Mentre il FEFF cresceva nel rispetto della sua identità, nel corso di quest’ultimo quarto di secolo sono state tante, e radicali, le trasformazioni nella galassia del cinema orientale. Se in origine il cuore pulsante del FEFF era legato a doppio filo al cinema più bello del mondo in quegli anni, quello di Hong Kong, anno dopo anno la manifestazione udinese ha registrato e rappresentato i movimenti percettibili e meno percettibili che hanno portato, per esempio, al tramonto del cinema dell’ex colonia britannica e al nascere del dominio industriale e artistico coreano, ma anche i tanti travagli della cinematografia giapponese, o l’emergere di realtà come l’Indonesia, la Thailandia, la Malesia. Il FEFF, insomma, è sempre stato cartina al tornasole dello stato delle cose, e lo è ancora, pur dovendo vivere oramai in un contesto nel quale sono tantissimi i festival che oramai, paradossalmente proprio grazie a quanto fatto a Udine, hanno aperto occhi e orecchi e rivolto a Oriente la loro attenzione, rappresentando quindi una concorrenza più agguerrita di quella di un tempo.





YOLO: dalla Cina con esuberanza

Che stato delle cose abbiamo incontrato, quindi, nel corso di tre giornate trascorse al FEFF? Innanzi tutto, come ci ha raccontato il film scelto per l’apertura della 26esima edizione del festival, YOLO, di un cinema cinese che ha portato il suo grado di maturazione industriale e commerciale a livelli di estrema sofisticazione.

Diretto e interpretato da Jia Ling, stella della comicità cinese qui alla sua seconda prova dietro la macchina da presa, YOLO racconta in estrema sintesi la storia di una trentenne depressa e sovrappeso che, dopo la rottura con la sua famiglia, e una serie di incontri più o meno fortunati, trova nella passione per la boxe la chiave per un riscatto che passa ovviamente per una straordinaria trasformazione fisica, ma che è prima di tutto una metamorfosi caratteriale e esistenziale. Certo, nel film è notevole che Jia Ling sia volutamente ingrassata di venti chili per interpretare il ruolo della protagonista, per poi perderne cinquanta durante le riprese e rivoluzionare il suo fisico, e ancora più notevole il fatto che il film abbia incassato al momento l’equivalente di 480 milioni di dollari; quel che però colpisce, di YOLO, è la capacità di essere cinema popolare in maniera sfacciata e, a suo modo, raffinata assieme, mescolando di continuo i registri (dalla commedia, al dramma, passando per lo sport movie) e accumulando una quantità di spunti e di idee che, in altri mercati, sarebbero stati diluiti in almeno un mezza dozzina di film diversi. Qui, invece, c’è un gusto dello sperpero creativo, dell’esuberanza narrativa, che andrebbe in qualche modo preso a esempio.





Hong Kong tra passato e futuro

Sul fronte hongkonghese, le cose sono complicate: il cinema della ex colonia subisce sempre di più il peso politico, finanziario, perfino creativo della Cina continentale, e sembra faticare a ritrovare il dinamismo creativo di un tempo. Se ci sono ancora gli Herman Yau di film godibili ma niente affatto originali come Moscow Mission, che provano a tenere viva una fiammella di continuità con un passato glorioso e di andare incontro al futuro, ecco che i nuovi nomi della scena locale provano a esplorare nuovi territori.







Laurence Kan, con In Broad Daylight, affronta il dramma giornalistico, nel quale la star Rachel Leung interpreta il ruolo di una reporter investigativa che cerca di raccontare gli orrori e le violenze subite dai residenti di un centro che accoglie anziani e disabili: un film classico, quasi hollywoodiano, quello di Kan, fin troppo moderato e equilibrato nei suoi toni, e che enfatizzando il ruolo del giornalismo d’inchiesta, tocca indirettamente il tasto dolente della libertà di stampa sempre più limitata nella Hong Kong di oggi. Jonathan Li il suo film, Dust to Dust, lo gira direttamente in Cina, e con fondi cinesi, ricostruendo un celebre caso di cronaca (una rapina a mano armata che fece numerose vittime nel 1995) e raccontando della caccia lunga vent’anni di un poliziotto al responsabile di quel colpo. Da un lato mette un divo dell’ex colonia, Lam Ka-tung, dall’altro la star cinese Da Peng (uno che viene dalla commedia, qui in un ruolo drammaticissimo), e questo incontro-scontro è in qualche modo il simbolo di due idee e tradizioni di cinema diverse che cercano un momento di sintesi. Una sintesi che Li però trova solo in parte, in un film le cui qualità vengono un po’ troppo diluite in un minutaggio eccessivo e in una struttura fin troppo tradizionale e legata a modelli autoriali lontani dalle tradizioni di HK.





La Corea fa i conti con la storia

Per quel che è stato proiettato nei primi giorni del FEFF, la corazzata coreana conferma tutta la sua potenza cinematografica, e ancora la voglia di usare il cinema per fare i conti con la storia del paese.

Se Smugglers, storia di alcune contrabbandiere negli anni Ottanta a cavallo tra commedia grottesca e thriller d'azione, di si è rivelato un titolo del tutto trascurabile, ecco che, in modi diversi, Ransomed e 12.12 The Day sono delle grandi produzioni pensate per il pubblico più ampio tanto solide dal punto di vista industriale quanto limitate da quello degli spunti creativi e artistici.

Diretto da Kim Seong-hun (quello di A Hard Day e della serie Netflix Kingdom) Ransomed racconta la storia (vera, più o meno) di un funzionario del ministero degli esteri coreano che, nel 1987, parte alla volta della Beirut dilaniata dalla guerra civile con l’incarico ufficioso di pagare il riscatto utile alla liberazione di un diplomatico suo connazionale che era stato rapito più di un anno prima nella capitale libanese. Mediamente teso, decisamente dinamico, basato su un consolidato mix tra azione e umorismo cui si aggiunge una spolverata di dramma, incarna al meglio il cinema medio coreano contemporaneo, quello capace di film solidi, interessanti ma forse non particolarmente memorabili.







Di umorismo non c’è traccia invece nel 12.12: The Day di Kim Sung-soo, ricostruzione grandiosa, fin troppo magniloquente e un po’ turgida del tentato colpo di stato avvenuto nel 1979 in Corea, all’indomani dell’assassinio del presidente Park, per mano del generale Chun Doo-gwang. Politicamente e tatticamente intricato, ma preciso, il film di Kim si fa notare più che altro per le interpretazioni dei protagonisti: Hwang Jung-min in quelli di Chun, e Jung Woo-sung in quelli del generale Lee, suoi principale oppositore e, in qualche modo, salvatore della patria.





Indonesia esplosiva

In una edizione del FEFF nella quale il focus sull’Indonesia era chiaro e dichiarato, da segnalare allora è il passaggio di 13 Bombs, thriller d’azione purissimo firmato dal giovane Angga Dwimas Sasongko, uno dei nomi di punta del nuovo cinema indonesiano. Troppo lungo, spesso troppo dialogato, con un cast e delle interpretazioni mediamente zoppicanti a essere generosi, 13 Bombs ha però dalla sua il coraggio di inseguire un’idea di action priva di compromessi, fatta di esplosioni, stunt fisici, combattimenti corpo a corpo e scontri a fuoco tattici, e di unire il tutto a una trama che, sebbene forse un po’ tirata per i capelli, ha il pregio di andare a toccare questioni contemporanee e di grande attualità per il paese asiatico e per il mondo tutto: dal terrorismo alle criptovalute, ma soprattutto le sperequazioni create dal sistema finanziario-capitalistico globale e le insopportabile distanza che si va creando tra i sempre più ricchi e i sempre più poveri del mondo. Da sottolineare anche come, in un film dove le vicende dei terroristi e delle forze anti-terrorismo si mescolano con quelle di due nerd proprietari di una start up specializzata in valute digitali, e che comunque è per forma e contenuto sarebbe leggibile come tipicamente “maschile”, sia di primissimo piano, e tutt’altro che passivo, il ruolo dei almeno tre personaggi femminili, tra i quali quello di una ragazza che sfoggia un curioso cassetto alla Louise Brooks.