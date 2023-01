Colapesce e Dimartino debuttano al cinema con La primavera della mia vita

News Cinema

Colapesce e Dimartino, il duo musicale arrivato al successo con il brano di un paio di anni fa "Musica Leggerissima", esordisce al cinema nel film La primavera della mia vita, diretto da Zavvo Nicolosi, evento speciale al cinema dal 20 al 22 febbraio prossimi.

Una decina dopo la loro partecipazione al Festival di Sanremo 2023, in programma dal 7 all'11 febbraio prossimi, Colapesce e Dimartino, i due musicisti e cantanti arrivata al successo con il brano di un paio di anni fa "Musica Leggerissima", vincitore di 5 dischi di platino, faranno il loro esordio sul grande schermo nel film La primavera della mia vita, evento speciale al cinema dal 20 al 22 febbraio, distribuito da Vision Distribution.

Il film, con una colonna sonora firmata dal duo e che conterrà il brano "Splash" presentato a Sanremo, è descritto come un viaggio surreale, intriso di poesia e leggerezza, in una terra popolata da personaggi tra l’eccentrico e il fiabesco e inattesi special guest musicali.

La primavera della mia vita: la trama ufficiale del primo film con Colapesce e Dimartino

La primavera della mia vita è la rocambolesca storia di due amici, con un passato musicale in comune e un futuro tutto da scrivere. Dopo la rottura del loro sodalizio professionale e un lungo periodo di silenzio, Antonio (Dimartino) ricontatta Lorenzo (Colapesce) per un nuovo, misterioso e affascinante progetto. Questa volta la musica non c’entra, ma la posta in gioco è così alta da smontare l’iniziale diffidenza di Lorenzo e la scadenza così stretta da trascinare i due amici in una spericolata, quanto temeraria, corsa contro il tempo in cui le sorprese non finiscono mai. E Antonio e Lorenzo dovranno fare i conti con il proprio passato e con se stessi. Fino ad una sconvolgente rivelazione.

Il film è diretto da Zavvo Nicolosi, alla sua opera prima. La sceneggiatura è di Michele Astori, Antonio Di Martino, Lorenzo Urciullo e Zavvo Nicolosi da un soggetto firmato Di Martino, Urciullo e Nicolosi.



La primavera della mia vita è prodotto da Wildside, società del gruppo Fremantle, e Vision Distribution, coprodotto da Sugar Play in collaborazione con Sky e con Prime Video con il sostegno della Regione Siciliana, Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo, Sicilia Film Commission, e uscirà nei cinema come evento speciale dal 20 al 22 febbraio 2023 con Vision Distribution.