Clint Eastwood, l'inossidabile: dopo Giurato numero 2 pensa ad un altro film

A volte è il lavoro che tiene in vita. Clint Eastwood, a 94 anni, vorrebbe fare un altro film dopo Giurato numero 2.

Lo scorso luglio era circolata la voce che Giurato numero 2, il film di Clint Eastwood che arriverà al cinema il 14 novembre, non sarebbe stato il suo ultimo film, almeno nelle intenzioni del regista 94enne. Adesso una conferma arriva dall'informatissimo InSneider, che dice che Eastwood vorrebbe tornare dietro la macchina da presa un'ultima volta. Del resto, Manoel De Oliveira ha fatto film fino a 100 anni, per cui, fatte salve le condizioni di salute e l'affiancamento di un vice regista per motivi di assicurazione, niente vieta che il desiderio del veterano si realizzi.

Clint Eastwood non ha ancora finito col cinema

Giurato numero 2, di cui sotto potete vedere il trailer, è il quarantaduesimo film da regista di Eastwood in 53 anni. Ma a quanto pare il vecchio leone ha ancora in serbo un'altra storia da raccontare, anche se non si sa niente in proposito alla trama. Un amico del regista, che ha rivelato la notizia a World of Reel, lo definisce uno stakanovista, e sostiene che si è talmente divertito a realizzare Giurato numero 2 che vuole assolutamente tornare dietro la macchina da presa per quello che, sì, sarebbe con ogni probabilità il suo ultimo film. Che dire? Speriamo che riesca a realizzarlo.