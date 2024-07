Claudio Lattanzi: il mondo dell'horror italiano in lutto per la prematura scomparsa del regista

News Cinema

Regista, collezionista, appassionato del cinema di Dario Argento e amico del mondo horror, Claudio Lattanzi è scomparso a soli 66 anni a Roma.

Ha lasciato tutti senza parole e in lacrime la notizia della scomparsa, a soli 66 anni, del regista romano Claudio Lattanzi, conosciutissimo nel mondo dell'horror non solo per i suoi film ma anche per la sua passione per i film di Dario Argento e le collaborazioni con Michele Soavi. Chi scrive, nel 2018 lo aveva avuto come presidente in una Giuria del Fantafestival che comprendeva anche Luca Vecchi, e per quanto sia stata fugace quella conoscenza, ne ricorda ancora con simpatia la vivacità e l'amore per il cinema di genere. Sembra davvero impossibile che se ne sia andato così presto. Dal poco che abbiamo saputo, sembra che Lattanzi si sia spento in conseguenza di una malattia.

La sua carriera era iniziata come assistente alla regia per Michele Soavi in Deliria e La chiesa e di Umberto Lenzi per La casa 3. A Soavi aveva dedicato nel 2018 il documentario Aquarius Visionarius - Il cinema di Michele Soavi e come regista di film di finzione aveva firmato nel 1988 Killing Birds, Everybloody's End (2019) con Cinzia Morreale e Giovanni Lombardo Radice, e Il tempo del sogno (2023), un altro documentario dedicato proprio a un periodo storico del cinema horror italiano. Tra i moltissimi messaggi di sentito cordoglio apparsi sui social, condividiamo quello del musicista Claudio Simonetti, che riporta anche la data e il luogo delle esequie, quello della scrittrice Cristiana Astori e del co-direttore del Fantafestival e regista Luca Ruocco, ma sono veramente centinaia le persone che sono state toccate dalla sua scomparsa. Le nostre condoglianze alla famiglia.