Claudia Cardinale è morta: l'icona del cinema italiano aveva 87 anni

Claudia Cardinale, leggenda del cinema italiano, si è spenta all'età di 87 anni a Nemours, vicino a Parigi, dove viveva da tempo. A dare il triste annuncio è stato il suo agente.

A pochi giorni dalla scomparsa di Robert Redford, il mondo del cinema dice tristemente addio ad un'altra leggenda. Claudia Cardinale è morta questa sera all'età di 87 anni, a Nemours, cittadina nei pressi di Parigi dove viveva. Accanto a lei, i figli Claudia e Patrick. Il suo agente, Laurent Savry, ha dato l'annuncio all'Afp, agenzia di stampa francese: "Ci lascia l'eredità di una donna libera e ispirata sia nel suo percorso di donna che di artista".

Nata a Tunisi il 15 aprile 1938, da genitori siciliani emigrati in Nord Africa, Claudia Cardinale ha cominciato la sua carriera cinematografica quasi per caso. Vinse un concorso di bellezza nella sua città e venne invitata al Festival del Cinema di Venezia. Da lì, le prime apparizioni, fino alle collaborazioni con i registi più importanti di sempre, tra cui Federico Fellini, Luchino Visconti e Sergio Leone. Tra le sue più celebri interpretazioni, ci limitiamo a citare 8 1/2 (1963) di Federico Fellini, che l'ha vista recitare accanto a Marcello Matroianni, Il Gattopardo (1963) di Luchino Visconti e La ragazza con la valigia (1961) di Valerio Zurlini.

Nel 1966, Cardinale ha sposato negli Stati Uniti il produttore cinematografico Franco Cristaldi. Il matrimonio è finito nel 1975. Nel 1973 ha incontrato sul set il regista napoletano Pasquale Squitieri. Dalla loro relazione, conclusa nel 2000, è nata sua figlia Claudia. Nel corso della sua lunga e luminosa carriera, Claudia Cardinale ha vinto tre David di Donatello e tre Nastri d'argento, oltre al Leone d'oro alla carriera alla Mostra del cinema di Venezia nel 1993 e il David alla carriera nel 1997.