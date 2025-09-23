TGCom24
Home | Cinema | News | Claudia Cardinale è morta: l'icona del cinema italiano aveva 87 anni
Schede di riferimento
Claudia Cardinale
Claudia Cardinale
News Cinema

Claudia Cardinale è morta: l'icona del cinema italiano aveva 87 anni

Chiara Carnà

Claudia Cardinale, leggenda del cinema italiano, si è spenta all'età di 87 anni a Nemours, vicino a Parigi, dove viveva da tempo. A dare il triste annuncio è stato il suo agente.

Claudia Cardinale è morta: l'icona del cinema italiano aveva 87 anni

A pochi giorni dalla scomparsa di Robert Redford, il mondo del cinema dice tristemente addio ad un'altra leggenda. Claudia Cardinale è morta questa sera all'età di 87 anni, a Nemours, cittadina nei pressi di Parigi dove viveva. Accanto a lei, i figli Claudia e Patrick. Il suo agente, Laurent Savry, ha dato l'annuncio all'Afp, agenzia di stampa francese: "Ci lascia l'eredità di una donna libera e ispirata sia nel suo percorso di donna che di artista".

Nata a Tunisi il 15 aprile 1938, da genitori siciliani emigrati in Nord Africa, Claudia Cardinale ha cominciato la sua carriera cinematografica quasi per caso. Vinse un concorso di bellezza nella sua città e venne invitata al Festival del Cinema di Venezia. Da lì, le prime apparizioni, fino alle collaborazioni con i registi più importanti di sempre, tra cui Federico Fellini, Luchino Visconti e Sergio Leone. Tra le sue più celebri interpretazioni, ci limitiamo a citare 8 1/2 (1963) di Federico Fellini, che l'ha vista recitare accanto a Marcello Matroianni, Il Gattopardo (1963) di Luchino Visconti e La ragazza con la valigia (1961) di Valerio Zurlini.

Nel 1966, Cardinale ha sposato negli Stati Uniti il produttore cinematografico Franco Cristaldi. Il matrimonio è finito nel 1975. Nel 1973 ha incontrato sul set il regista napoletano Pasquale Squitieri. Dalla loro relazione, conclusa nel 2000, è nata sua figlia Claudia. Nel corso della sua lunga e luminosa carriera, Claudia Cardinale ha vinto tre David di Donatello e tre Nastri d'argento, oltre al Leone d'oro alla carriera alla Mostra del cinema di Venezia nel 1993 e il David alla carriera nel 1997.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Claudia Cardinale
Claudia Cardinale
Chiara Carnà
  • Redazione Cinema
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
La Sposa!: il primo teaser trailer della rilettura di Frankenstein firmata da Maggie Gyllenhaal
news Cinema La Sposa!: il primo teaser trailer della rilettura di Frankenstein firmata da Maggie Gyllenhaal
Vertical Movie: l'ottavo festival internazionale di audiovisivi in formato verticale il 4 ottobre a Roma
news Cinema Vertical Movie: l'ottavo festival internazionale di audiovisivi in formato verticale il 4 ottobre a Roma
Colin Farrell svela la scena più pericolosa della sua carriera: "È un miracolo che nessuno sia morto"
news Cinema Colin Farrell svela la scena più pericolosa della sua carriera: "È un miracolo che nessuno sia morto"
Death Stranding: ecco il primo teaser trailer del film animato basato sull'omonimo videogame di Hideo Kojima
news Cinema Death Stranding: ecco il primo teaser trailer del film animato basato sull'omonimo videogame di Hideo Kojima
Da Iron Man a Thor: 5 attori Marvel che si sono fatti davvero male sul set (prima di Tom Holland)
news Cinema Da Iron Man a Thor: 5 attori Marvel che si sono fatti davvero male sul set (prima di Tom Holland)
Premio Mattia Torre: scelti i 7 finalisti del riconoscimento intitolato al regista, sceneggiatore e autore scomparso nel 2019
news Cinema Premio Mattia Torre: scelti i 7 finalisti del riconoscimento intitolato al regista, sceneggiatore e autore scomparso nel 2019
The Brave and the Bold, James Gunn svela: "Abbiamo un'ottima storia per questo film"
news Cinema The Brave and the Bold, James Gunn svela: "Abbiamo un'ottima storia per questo film"
Emma Watson dopo sette anni di pausa dalla recitazione: “Sono forse più felice e sana che mai”
news Cinema Emma Watson dopo sette anni di pausa dalla recitazione: “Sono forse più felice e sana che mai”
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
Emma
Angeli con la pistola
The Northman
Patagonia
Sei giorni, sette notti
Mollo tutto e apro un Chiringuito
Il Bodyguard e la Principessa
White Elephant: Codice Criminale
La giuria
Come ti rovino le vacanze
I trecento di Fort Canby
Giustizia Privata
Film stasera in TV