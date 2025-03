Claes Bang coglie la prima mela nel trailer di Guglielmo Tell, film in arrivo al cinema

News Cinema

Sta per uscire nelle nostre sale un film dedicato al celebre eroe, che sta alla Svizzera un po' come Robin Hood sta all'Inghilterra. Ecco il trailer e la trama di Guglielmo Tell.

Dopo quella di Adamo e Eva, quella di Biancaneve e quella che cadde sulla testa di Isaac Newton, la mela di Guglielmo Tell è forse la mela più famosa della storia. La storia è nota: per non aver riverito un simbolo imperiale austriaco, a questo eroe nazionale svizzero venne imposta una scelta: la morte certa, o dimostrare la propria abilità con la balestra centrando una mela posta sulla testa di suo figlio, col rischio però di sbagliare e ucciderlo. In qualche modo Tell, la cui esistenza storica è ancora oggetto di discussione, sta alla Svizzera come Robin Hood sta all'Inghilterra. E siccome di film su Robin Hood è piena la storia del cinema, mentre su Tell ne mancano da più di mezzo secolo ecco che ne sta per arrivare uno nuovo nuovo dedicato a lui.

Guglielmo Tell il film arriva nei cinema italiani dal 3 aprile distribuito da Eagle Pictures. Scritto e diretto da Nick Hamm (quello di film come The Hole, o il più recente Driven - Il caso DeLorean), il film vede l'attore danese di The Square Claes Bang nei panni del protagonista, e il resto del cast è composto da nomi internazionali come quelli di Golshifteh Farahani, Connor Swindells, Rafe Spall, Emily Beecham, Ellie Bamber, Jonathan Pryce e Ben Kingsley. Basata sull'opera teatrale di Friedrich Schiller di inizio Ottocento, la trama del film, che ovviamente comprende il celebre episodio della mela, come potete anche vedere dal trailer italiano del film che vi mostriamo qui di seguito, racconta di come Tell passi dall'essere un pacifico cacciatore alla guida della ribellione del suo popolo contro la tirannia degli austriaci.

Guglielmo Tell: il trailer italiano ufficiale del film