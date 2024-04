Civil War, alcune scene in italiano con Kirsten Dunst nel film di Alex Garland

News Cinema

Mentre Civil War di Alex Garland è sui nostri schermi, vi presentiamo alcune scene in italiano del film interpretato da Kirsten Dunst, nei panni di una fotoreporter in uno scenario di fantapolitica... molto realistica.

Mentre negli USA Civil War di Alex Garland sta riscuotendo un successo non del tutto previsto, il film con Kirsten Dunst nei panni di una fotoreporter di guerra è arrivato anche in Italia, per 01 Distribution. Possiamo mostrarvi alcune clip in italiano del lungometraggio, che ipotizza uno scenario di fantapolitica nel quale alcuni stati americani si ribellano a un Presidente dispotico, causando una seconda Guerra Civile Americana. Le clip dopo il breve backstage qui in basso.



Civil War: Video Backstage in anteprima esclusiva del Film di Alex Garland con Kirsten Dunst - HD

Civil War, un road movie attraverso l'impensabile, in compagnia dei fotoreporter

In Civil War un Presidente degli Stati Uniti (Nick Offerman) dai metodi fascisti, giunto a un impossibile terzo mandato, cerca di controllare con la violenza un tentativo di secessione da parte di alcuni stati: California e Texas (che si autodefiniscono "Forze Occidentali") e l'Alleanza della Florida. In mezzo al caos, la fotoreporter Lee, specializzata in reportage di guerra, si vede circondata da quello che non avrebbe mai pensato di dover documentare: l'apocalisse in casa propria.



Civil War: "In diretta dalla Casa Bianca", clip ufficiale in italiano dal Film di Alex Garland con Kirsten Dunst - HD

La crisi interiore di Lee viene acuita dalla presenza di una ragazzina, Jessie (Cailee Spaeny), che ha il culto di Lee e vorrebbe seguirne le orme, letteralmente, unendosi al viaggio che Lee sta intraprendendo con il collega Joel (Wagner Moura) e l'anziano giornalista Sammy (Stephen McKinley) del New York Times.



Civil War: "Questo è il lavoro di una foto giornalista", clip ufficiale in italiano dal Film di Alex Garland con Kirsten Dunst - HD