City Hunter: arriva su Netflix il film in live action - Guarda il trailer

Il 25 aprile, anniversario della liberazione d'Italia, debutta in streaming su Netflix una versione live action del celebre manga di Tsukasa Hōjō che ha ispirato l'omonimo, popolarissimo anime.

Leggendario manga scritto e disegnato da Tsukasa Hōjō, con oltre 50 milioni di copie vendute in tutto il mondo, "City Hunter" ha poi dato vita all'omonimo, popolarissimo anime, e ancora alcuni lungometraggi animati. In live action il manga è stato adattato nel 1993 a Hong Kong: il film era prodotto dalla Golden Harvest, era diretto da Jing Wong e vedeva nel ruolo del protagonista, Ryo Saeba, il grande Jackie Chan.

Ora, a trenta e passa anni di distanza, arriva una nuova versione in live action della storia e dei personaggi: un film che si intitola ovviamente City Hunter, è stato diretto da Yuichi Satoh e lo vedremo in streaming su Netflix dal 25 aprile, nell'anniversario della liberazione.

La storia di City Hunter è quella dellle avventure di Ryo Saeba, interpretato da Ryohei Suzuki, un noto "sweeper" che opera nella cruda criminalità della moderna Shinjuku a Tokyo. Equilibrando un atteggiamento tranquillo con una personalità divertente, Ryo affronta enormi sfide nel mondo della malavita. Misato Morita veste i panni dell'eroina Kaori Makimura in questa avventura carica d'azione.