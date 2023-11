Cinque film in streaming per ricordare il grande Robert Altman nell'anniversario della sua scomparsa

News Cinema

L'autore di M.A.S.H., Nashville e Il lungo addio se ne andava a 81 anni il 20 novembre 2006. Ecco i suoi migliori film disponibili in streaming.

Il 20 novembre 2006 scompariva il genio cinematografico di Robert Altman. Con la sua idea di cinema come mezzo per carpire la verità che si presentava davanti la macchina da presa, Altman ha cambiato le regole estetiche del medium, regalandoci alcuni tra i maggiori capolavori degli ultimi sessanta anni. Non sono purtroppo disponibili sulle piattaforme opere che avremmo immaginato imprescindibili come M.A.S.H., I protagonisti o America oggi, ma i cinque film in streaming analizzati qui testimoniano comunque la poetica unica di un cineasta sempre pronto a sfidare le regole. Buona lettura.

Cinque grandi film in streaming diretti da Robert Altman

I compari

Il lungo addio

Nashville

Il Dottor T e le donne

Gosford Park

I compari (1971)

La rifondazione del western diventato revisionista passa anche per questa pietra miliare di Altman. I compari scardina tutte le accezioni spettacolari del genere per farne un dramma verista dal ritmo compassato e dall'ambientazione ostile. Julie Christie e Warren Beatty sono due antieroi straordinari, complessi, impossibili da non amare. Un film che si scaglia contro le regole dell’entertainment per il modo con cui viene concepito e realizzato. Con un finale anticlimatico di bellezza e potenza indiscutibili. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Il lungo addio (1973)

Ancora una volta un genere classico come il noir diventa mezzo preciso per raccontare qualcosa di altro, il momento di crisi ideale e sociale di una generazione di sconfitti. Elliott Gould diventa per questo un Philip Marlowe iconico, paladino di una nuova epoca di uomo che non si pone più come maschio. Ne Il lungo addio compare anche un magnifico Sterling Hayden, che impreziosisce questo capolavoro di imprevedibile umanità. Davvero un film che mette in discussione tutto. ma si eleva al tempo stesso sopra a tutto. Bellissimo. Disponibile su Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Nashville (1975)

Da molti, se non tutti, ritenuto il capolavoro di Robert Altman, un viaggio appassionante e drammatico nel cuore della musica country americana, ma soprattutto dentro l’anima nera di un Paese senza punti di riferimento. Impossibile citare tutti i grandi attori che recitano in Nashville, vogliamo soltanto ricordare una Lily Tomlin sublime e dolcissima. Seconda nomination all’Oscar per la regia per Altman dopo quella ottenuta per M.A.S.H.. Ne seguiranno altre tre, ma nessuna statuetta. Mistero dei premi…Disponibile su Paramount +.

Il Dottor T e le donne (2000)

Uno dei lungometraggi maggiormente simbolici di Robert Altman, che gioca con il sex-symbol Richard Gere in una commedia ondivaga ma altrettanto libera e piena di spunti interessanti. Il Dottor T e le donne si avvale poi di un gruppo di attrici magnifiche, tra le quali si superano Helen Hunt, Kate Hudson, Farrah Fawcett e Liv Tyler. Con un finale metaforico e “aperto” degno del cinema maggiormente schierato del suo autore. Non tutto funziona, ma quello che lo fa diverte moltissimo. Presentato al Festival di Venezia. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Gosford Park (2001)

L’ultimo grande capolavoro firmato da Robert Altman racconta di battaglie sociali all'interno di un microcosmo preciso e messo in scena in maniera elegantissima. Film di enorme impatto emotivo, Gosford Park vede enormi protagonisti Helen Mirren, Maggie Smith, Clive Owen, Kristin Scott Thomas svetare in un cast interamente da applausi. Nomination all’Oscar per il film, la regia, due attrici non protagoniste e la sceneggiatura di Julian Fellowes che conquista l’ambita statuetta. Film magnifico, stratificato, graffiante. Davvero da incorniciare, sotto ogni punto di vista. Disponibile su Rakuten TV, Infinity +, Amazon Prime Video.