Cinque film in streaming interpretati da Willem Dafoe

Il grande attore americano che compie oggi 69 anni è stato candidato all'Oscar ben quattro volte. Eccovi alcuni dei suoi film in streaming che meritano assolutamente di essere rivisti.

Senza mezzi termini, Willem Dafoe è uno dei più grandi e importanti attori della storia del cinema internazionale. Capace come probabilmente nessun altro di alternare cinema di cassetta con opere dirette da autori di caratura internazionale, Dafoe ha messo insieme una carriera incredibile, fatta di tantissimi titoli di culto e alcuni enormi successi di pubblico. Candidato quattro volte all’Oscar, ne avrebbe meritate molte altre. Non ha mai vinto la statuetta, quando avrebbe dovuto ottenerne a nostro avviso almeno due. Ecco i cinque film in streaming che abbiamo scelto per rendergli omaggio nel giorno in cui compie 69 anni. Probabilmente non sono quelli che vi aspettereste, quindi vi invitiamo a segnalare i vostri preferiti. Buona lettura.

Mississippi Burning - Le radici dell’odio

L’ultima tentazione di Cristo

Cuore selvaggio

Lo spacciatore

Così lontano così vicino

Mississippi Burning - Le radici dell’odio (1988)

Un anno davvero straordinario questo per Dafoe, il quale ha la possibilità di duetti incredibili col protagonista Gene Hackman in uno dei lungometraggi più potenti sul tema del razzismo negli Stati del Sud degli Stati Uniti. Mississippi Burning - Le radici dell’odio possiede una sceneggiatura efficacissima su cui Alan Parker intesse una messa in scena di potenza incredibile, che permette agli attori di dare assolutamente il meglio. E così fanno anche Frances McDormand, Brad Dourif, Lee Ermey e tutti gli altri. Sette nomination all’Oscar tra cui film, regia, attore protagonista e attrice non protagonista. Arriva la sola statuetta per la fotografia di Peter Biziou. Dafoe meritava almeno la candidatura, se non la statuetta come non protagonista. Film fondamentale. Disponibile su CHILI, Apple Itunes.

L’ultima tentazione di Cristo (1988)

La prova più sofferta e preziosa della carriera di Dafoe al servizio di un Martin Scorsese capace di realizzare uno dei suoi capolavori maggiormente sentiti e visionari. L’ultima tentazione di Cristo diventa un film “maledetto” senza assolutamente meritarlo, in quanto si tratta di una straordinaria testimonianza di fede nella figura del protagonista. Messa in scena preziosa e verista, interpretazioni maestose anche da parte di Harvey Keitel, Barbara Hershey e David Bowie. Nomination all’Oscar per la miglior regia, per Dafoe la segnalazione avrebbe dovuto essere sacrosanta, così come per l’adattamento di Paul Schrader e le musiche rabbiose e messianiche di Peter Gabriel. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Cuore selvaggio (1990)

Partecipazione focosa e assolutamente fetida al capolavoro on the road di David Lynch. Nel ruolo del rapinatore Bobby Peru Dafoe si presenta come grande contraltare al protagonista Nicolas Cage, che insieme a Laura Dern forma la coppia romantica a insanguinata di culto, altro che assassini nati. Cuore selvaggio possiede una messa in scena visionaria e poderosa, che lo fa meritatamente trionfare a Cannes. Il finale è grandioso, molte sequenze nel mezzo del film a dir poco disturbanti. Cinema viscerale e metaforico come se ne faceva una volta, quando si aveva il coraggio della propria visione. E David Lynch è uno a cui non è davvero mai mancato. Nel cast anche una bravissima Isabella Rossellini e un Diane Ladd da nomination all’Oscar. Opera sontuosa e strabordante. Semplicemente da applausi. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Lo spacciatore (1992)

La collaborazione prolungata con Paul Schrader diventerà un punto fisso per Dafoe. E tutto parte da questo magnifico film notturno e poetico. Lo spacciatore vede anche Susan Sarandon e Dana Delaney come bravissime comprimarie per un protagonista dannato e affascinante, una sorta di Taxi Driver immerso nel peccato di New York ma nei suoi strati sociali più alti, quindi anche maggiormente pericolosi. La discesa all’inferno di un Dafoe da inchino è progressiva e magnificamente raccontata. La redenzione è possibile per Schrader, ma sempre a un costo elevatissimo, spesso la propria libertà. Film magnetico e accattivante. Siamo strafelici sia finalmente arrivato in streaming in Italia. Disponibile su Amazon Prime Video.

Così lontano così vicino (1993)

Chiudiamo con un personaggio di supporto emblematico in un lungometraggio fin troppo sottovalutato soltanto perché sequel di un capolavoro. Ma Così lontano così vicino è qualcosa di diverso rispetto a Il cielo sopra Berlino, Wim Wenders cerca altre fascinazioni in un mondo radicalmente cambiato dalla caduta del Muro. Nastassja Kinski è angelica, Otto Sander impagabile, Bruno Ganz e tutti gli altri dolenti e vivaci allo stesso tempo. E poi il cammeo strepitoso di Lou Reed, a sancire un film straripante che possiede uno dei più grandi inizi della storia del cinema. Gran Premio della Giuria a Cannes, Willem Dafoe al servizio di un autore leggendario per una delle sue opere migliori, anche quando sbaglia. Da rivalutare interamente. Disponibile su CHILI, Apple Itunes.