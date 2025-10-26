Cinque film in streaming interpretati da Julia Roberts, star di After the Hunt - Dopo la caccia

News Cinema

L'attrice premio Oscar che recita nel film di Luca Guadagnino adesso in sala compie oggi 58 anni. Eccovi alcuni dei suoi film in streaming.

Compie oggi 58 anni la grande Julia Roberts, grande diva del cinema hollywoodiano contemporaneo che potete trovare questi giorni nelle sale italiane come protagonista di After the Hunt - Dopo la caccia di Luca Guadagnino. All’interprete candidata quattro volte all’oscar - e vincitrice della statuetta per Erin Brockovich - vogliamo dedicare oggi i soliti cinque film in streaming. Anzo, non proprio i soliti, in quanto tre di essi sono tra i titoli meno celebrati della grandiosa carriera della Roberts. Buona lettura.

Pretty Woman (1990)

Partiamo con la commedia romantica che ha reso la Roberts una leggenda di Hollywood, una “Cenerentola” contemporanea entrata nell'immaginario collettivo con la sua prova spigliata e a tratti irresistibile. Accanto a lei un Richard Gere ricercato e composto, perfetto contraltare per l’esuberanza della protagonista che conquista la seconda nomination all’oscar della sua carriera. Garry Marshall dirige Pretty Woman con grazia, attenzione ai dettagli e uso perfetto di una sceneggiatura spesso spassosa. Film di culto che conquista i cuori di tutto il mondo e cementa l’icona del sorriso di Julia. Irresistibile per i cuori romantici. E non soltanto. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Disney +.

Hook - Capitan Uncino (1991)

Il blockbuster che un po’ tutti hanno misconosciuto, addirittura anche il suo regista Steven Spielberg, è in realtà un fantasmagorico oggetto di fantasia che possiede un cast forse non coeso ma comunque prezioso nelle singole interpretazioni. Robin Williams come protagonista è sempre lui, Dustin Hoffman e Bob Hoskins sono due antagonisti magnifici. Il resto sono scenografie e costumi di primissimo ordine. Insomma, Hook - Capitan Uncino meriterebbe davvero una seconda chance presso critica e pubblico, per noi è stato il film della gioventù, e lo ameremo sempre incondizionatamente. Cinque nomination all’Oscar per il cast tecnico. E comunque al botteghino ha funzionato…Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Michael Collins (1996)

Il biopic diretto da Neil Jordan e dedicato al rivoluzionario irlandese vince a sorpresa il Leone d’Oro a Venezia e la Coppa Volpi a Liam Neeson come miglior attore. Messa in scena corposa, attori magnifici tra i quali spuntano anche Stephen Rea, Alan Rickman e molti altri. Michael Collins è un film il quale sotto la superficie della grande ricostruzione storica nasconde un cuore pulsante e un discorso politico apertissimo al dibattito. A noi personalmente è piaciuto moltissimo, anche nel finale maggiormente orientato al melodramma. Il resto è regia accurata, grande fotografia di Chris Menges, momenti di cinema appassionante. Da rivedere col cuore in gola, la partecipazione della Roberts a supporto è preziosa come sempre. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, NOW.

Notting Hill (1999)

Nella sezione delle commedie romantiche dove la Roberts si è imposta a livello assoluto, Notting Hill a nostro avviso è il film migliore dell’attrice. La sceneggiatura di Simon Curtis che ribalta questa volta la fiaba di Cenerentola è prodigiosa, Hugh Grant come coprotagonista splendido e ispirato, il cast di attori a supporto impagabile. Roger Mitchell mette il tutto in scena con freschezza e senso del genere. Al botteghino il film compie grandi performance, la critica applaude. Insomma, risultato eccellente per un lungometraggio di genere davvero eccellente. Da applausi e lacrimoni. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, NOW.

Closer (2004)

Chiudiamo con il dramma da camera magistralmente diretto da Mike Nichols, il quale continua il suo personalissimo studio sui rapporti umani e la loro disintegrazione progressiva. Oltre alla Roberts, Closer è perfettamente interpretato anche da Clive Owen, Jude Law e Natalie Portman. Un quartetto di attori vibrante e corrosivo per un film strutturato magnificamente, con un finale aperto di ferocia inaudita. Di quelle opere che indagano l’animo umano senza paura di mostrarne il lato oscuro e scorretto. Titolo di culto che si dovrebbe studiare a fondo. Profetico. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Netflix.