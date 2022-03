News Cinema

L'iconico protagonista di Trainspotting compie oggi 51 anni. Ecco i titoli in streaming più interessanti della sua carriera.

Rivolgiamo oggi i nostri auguri di buon compleanno (51 candeline da spegnere) a Ewan McGregor, attore e regista che fin dagli anni ‘90 si è ritagliato un ruolo speciale nel cuore di milioni di fan, non soltanto della saga di Star Wars. In attesa di vederlo indossare nuovamente i panni di Obi-Wan Kenobi nella serie targata Disney +, questi sono i cinque film in streaming che riteniamo i più importanti quando si guarda alla sua gloriosa carriera. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Ewan McGregor

Trainspotting

Moulin Rouge!

Star Wars Episodio III: La vendetta dei Sith

Beginners

L’uomo nell’ombra

Trainspotting (1996)

Trainspotting: Scena iniziale del film

Il film di culto di una generazione persa. Dal romanzo di Irvine Welsh una trasposizione che cambia totalmente il tono dell’opera letteraria, carpendone comunque il cuore con una ferocia cinematografica inusitata. Danny Boyle fa di Trainspotting un vortice di caduta, ribellione, riscatto oscuro. Il tutto condito da un montaggio vorticoso e dalle note pazzesche di Iggy Pop. Nomination all’Oscar per l’adattamento. Il film che lancia McGregor, protagonista carismatico e “ragazzo cattivo” da incorniciare. Scegliete la vita! Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, TIMVision, Amazon Prime Video.

Moulin Rouge! (2001)

Nuovo cult-movie che sfodera tutt’altro tono rispetto al precedente. Diretto da un Baz Luhrmann in grande forma, Moulin Rouge! diventa un tripudio di musica, immagini, danze e colori. Il palco è ovviamente tutto per una fantasmagorica Nicole Kidman, ma tutto sommato anche Ewan McGregor come co-protagonista spasimante regge il colpo. Due Oscar tecnici per un film sfavillante, barocco, inventivo. Uno spasso istrionico. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, Disney +.

Star Wars Episodio III: La vendetta dei Sith (2005)

Star Wars Episodio III: La vendetta dei Sith: il trailer del film

Abbiamo scelto il terzo capitolo della seconda trilogia di Star Wars diretta da George Lucas perché finalmente arriva Darth Vader, l’anima nera e affascinante dell’intera saga, e l’emozione divampa. McGregor fa un ottimo lavoro nel ruolo di Obi-Wan Kenobi, e Star Wars Episodio III: La vendetta dei Sith risulta enormemente migliore rispetto agli altri due episodi. Un capitolo solido, ben strutturato e che porta a compimento la nascita della leggenda. Più che guardabile. Disponibile su Rakuten TV, Amazon Prime Video, Disney +.

Beginners (2010)

La miglior prova della carriera di Ewan McGregor, capace di mostrare tutta la fragilità umana di un personaggio perso, confuso ma pronto a redimersi per le persone che ama. Grande studio di psicologie, Beginners conferma il talento umano di Mike Mills. Oscar a Christopher Plummer come non protagonista, con un’incantevole e notevole Melanie Laurent. Film profondo e ispirato, un gioiello per lo spirito. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, NOW.

L’uomo nell’ombra (2010)

Chiudiamo con la collaborazione eccellente con Roman Polanski, che non gira di certo il suo miglior film ma fa comunque de L’uomo nell’ombra un thriller politico di sicuro impatto. Pierce Brosnan mellifluo e oscuro consente a McGregor di lavorare per contrappasso sul suo lato migliore, tratteggiando un personaggio comune con molte ombre. Un film molto interessante da seguire, con sviluppi inaspettati e un finale tutt’altro che conciliatorio. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, Rai Play, NOW.