Cinque film in streaming da brividi: ecco i migliori titoli dedicati agli assassini seriali

News Cinema

La figura del serial-killer ha ispirato i migliori lungometraggi di grandi autori del passato e contemporanei. Ecco i cinque film in streaming che preferiamo.

I cinque film in streaming che vi proponiamo oggi sono decisamente capaci di mettere i brividi. Protagonisti assoluti sono infatti assassini seriali, o come meglio li conosciamo proprio grazie al cinema serial-killer. Questo tipo di thriller ha ispirato grandi registi del passato ma anche contemporanei a dare il meglio della loro potenza artistica in titoli davvero difficili da dimenticare. Buona lettura.

I migliori film in streaming sui serial-killer

Psyco

Manhunter - Frammenti di un omicidio

Il silenzio degli innocenti

Seven

S.O.S. Summer of Sam

Psyco (1960)

Il capolavoro che apre la via alla figura dell’assassino seriale viene ispirato dal romanzo di Robert Bloch. Alfred Hitchcock ne trai un thriller mai visto in precedenza, che a metà della narrazione cambia completamente percorso e immerge lo spettatore nell’inferno di psicologico e sanguinario di Norman Bates. Psycho diventa un fenomeno di costume, la sequenza della doccia scrive la storia del cinema - anche se la scena dell’assassinio del detective fa’ molta più paura… - Anthony Perkins e Janet Leigh si aprono a spallate le porte dell’Olimpo di Hollywood. Nomination all’Oscar per la miglior regia. E che dire…Disponibile su Rakuten TV, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.

Manhunter - Frammenti di un omicidio (1986)

Dino De Laurentiis alla produzione, Dante Spinotti alla fotografia, Michael Mann alla regia per l’adattamento del romanzo di Thomas Harris Red Dragon. Il risultato diventa uno dei migliori film di quel decennio, uno studio sulla psicologia devastata del criminale condotto da un personaggio straordinariamente interpretato - anzi vissuto -da William Petersen. Manhunter - Frammenti di un omicidio è cinema d’autore prestato al genere, uno sfoggio di maestria estetica al servizio di una storia perfetta. la sequenza finale - diversa dal libro di Thomas Harris - e quella della tigre con Joan allen semplicemente da inchino. Epocale. Disponibile su Paramount +.

Il silenzio degli innocenti (1991)

Ancora Thomas Harris ma interpretato da Jonathan Demme in tutt’altro modo, esplorando il dramma interiore della recluta Clarice Starling dentro le cornici oscure del thriller. Jodie Foster e Anthony Hopkins sono leggendari nei loro duetti, Scott Glenn e il resto del cast doloroso, la fotografia plumbea rende Il silenzio degli innocenti un dramma che scivola nell’incubo urbano. Arrivano i cinque premi Oscar più importanti per un film che scrive una pagina indimenticabile dentro Hollywood, rompendo molti tabù e schemi. Davvero maestoso. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Apple Itunes.

Seven (1995)

Seven: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

David Fincher porta il sotto-genere del serial-thriller a un altro livello di stilizzazione visiva e narrativa. Seven diventa una dissertazione morale sul Male e sulla colpa/espiazione come non se ne erano mai visti in precedenza. Dalle scenografie al montaggio, dalla fotografia ai costumi: tutto immerge lo spettatore dentro un universo soffocante e marcio, dove il peccato domina e la redenzione non esiste se non attraverso il sacrificio di sangue. Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow e Kevin Spacey sono un quartetto prezioso, come il finale senza scampo. Capolavoro del decennio. Il punto più alto della filmografia del suo autore. Disponibile su Infinity +, Amazon Prime Video.

S.O.S. Summer of Sam (1999)

Spike Lee racconta le gesta sanguinarie del serial-killer che terrorizzò New York negli anni ‘70 e ne adopera la trama per costruire uno spaccato bellissimo e scioccante della Grande Mela di quel decennio. Tra la cultura punk che si stava affermando e le differenze di credo, razza e appartenenza sociale, S.O.S. Summer of Sam mostra una città spaccata, violenta, disperata ma che non è possibile non amare. Adrien Brody e John Leguizamo sono impagabili, il film uno dei più riusciti di Lee a livello estetico. Davvero un pugno allo stomaco, altro che ricostruzione storica agiografica di New York e dei suoi scheletri nell’armadio! Disponibile su Apple Itunes, Disney +.