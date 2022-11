Cinque film in streaming che parlano del mondo della moda

News Cinema

Approfittando del compleanno di Anna Wintour, leggendario direttore di Vogue, vogliamo proporvi i film in streaming che hanno portato il mondo della moda al cinema.

Prendendo spunto dal compleanno di un’icona della moda contemporanea come il Direttore di Vogue Anna Wintour - 73 anni oggi - vogliamo proporvi alcuni film in streaming ambientati appunto nel mondo del pret-a-porter. Titoli molto diversi tra loro, che svariano dalla commedia al dramma al thriller con venature horror. Eccovi dunque il meglio della commistione sempre affascinante tra cinema e moda. Buona lettura.

Cinque film in streaming ambientati nel mondo della moda

Zoolander

Il Diavolo veste Prada

The Neon Demon

Personal Shopper

Il filo nascosto

Zoolander (2000)

La parodia scanzonata e irriverente del vanesio mondo della moda vede un Ben Stiller regista e protagonista nei panni del più sciocco dei super modelli, che non sa girare a sinistra e si trova al centro di una cospirazione criminale. Zoolander ha momenti di comicità di culto e un cast di supporto eccezionale, tra cui spicca un immenso Will Ferrell. Cameo leggendario di David Bowie. A noi diverte ma in fondo finisce lì, per moltissimi è oggetto di venerazione comica. Un paio di grandi momenti in effetti ce li ha…Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, Paramount +.

Il diavolo veste Prada (2006)

Il Diavolo veste Prada: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film

La classe arcigna di Meryl Streep, la freschezza di Anne Hathaway, il genio comico dell’allora stella nascente Emily Blunt. Il diavolo veste Prada vede protagonista un grande trio di attrici a cui si accompagna il sempre elegante ed efficace Stanley Tucci. Commedia che segna un momento fondamentale, coniuga intrattenimento e scrittura di classe. Tutto funziona a dovere, e la Streep arriva alla nomination all’Oscar. Prodotto veramente ideato e confezionato con classe e cura. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Disney +.

The Neon Demon (2016)

The Neon Demon: Il trailer italiano del film - HD

Affascinante, radicale, disturbante thriller psicologico di Nicolas Winding Refn che vede protagonista un’ipnotica Elle Fanning. The Neon Demon arriva dopo due grandi film come Drive e Only God Forgives e soffre probabilmente anche troppo del confronto. Molti scompensi ma anche una forma filmica pastosa, vibrante, piena di scene girate e montate in maniera personale e pazzesca. Con un finale che sconfina nell'horror di enorme impatto. Decisamente non per tutti, ma ci sta che possa avere estimatori accaniti. Disponibile su CHILI, Amazon Prime Video.

Personal Shopper (2016)

Personal Shopper: Il trailer italiano del film - HD

Un cineasta autoriale ma anche attento alle regole del genere quale Olivier Assayas regala a Kristen Stewart un ruolo preciso, gentile e estremamente coinvolgente. L’attrice ripaga con una prova asciutta e magnetica, che lega in maniera perentoria una storia di fantasmi e fascinazioni della moda, di glamour e sottotesti inconsci. Personal Shopper cattura l’attenzione del pubblico maggiormente attento, lo irretisce con una messa in scena molto interessante nella sua sobrietà. Non per niente il film vince il premio per la regia a Cannes, strameritato. Interessante, curioso e personale. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Il filo nascosto (2017)

Paul Thomas Anderson vuole raccontare una storia d’amore che è anche possessione: emotiva, psicologica, mentale, sociale. Per farlo si appoggia su un Daniel Day-Lewis maestoso, il quale tratteggia un genio della moda come artista ossessivo, appassionato al limite della brutalità, se non oltre. Il filo nascosto si avvale anche delle prove importanti di Lesley Manville e Vicky Krieps, scoperta da questo dramma. Arrivano le nomination all’Oscar per film, regia, attore protagonista, attrice non protagonista. Il filo nascosto è un’opera geometrica, sfarzosa e in alcuni momenti di impatto emotivo devastante. Non il miglior Anderson, ma comunque un grande film. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.