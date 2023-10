News Cinema

Esattamente novant'anni fa l'isola nella baia di San Francisco diventata una prigione di massima sicurezza. Ecco i migliori film in streaming che vedono protagonista Alcatraz.

Il 12 ottobre 1933 l’isola di Alcatraz veniva convertita in prigione di massima sicurezza dall’essere in precedenza un’installazione militare. A questo luogo celeberrimo il cinema americano ha dedicato alcuni lungometraggi destinati a rimanere impressi nell’immaginario collettivo. Ecco dunque cinque film in streaming che hanno la loro ambientazione principale o comunque importante sull’isola e dentro la prigione di Alcatraz. Buona lettura.

Cinque film in streaming ambientati ad Alcatraz

L’uomo di Alcatraz

Fuga da Alcatraz

L’isola dell’ingiustizia - Alcatraz

The Rock

X-Men: Conflitto finale

L’uomo di Alcatraz (1962)

Partiamo col robusto e vibrante dramma carcerario diretto da John Frankenheimer che vede protagonista un intenso Burt Lancaster. L'uomo di Alcatraz è un film dall’impeto idealistico inusitato, un film che contiene scene di grande spessore drammatico grazie anche alla partecipazione di due altri grandi attori come Karl Malden e Thelma Ritter. Un classico per chi vuole passare una serata all’insegna delle emozioni forti. Magnifica la fotografia contrastata in un bianco e nero folgorante. Disponibile su Amazon Prime Video.

Fuga da Alcatraz (1979)

Fuga da Alcatraz: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Il cinema sciutto e poderoso di Don Siegel, un Clint Eastwood tirato a lucido e perfetto per un ruolo di solitario, ribelle, deciso a contrastare il potere coercitivo dei potenti. Fuga da Alcatraz diventa subito un inno nichilista all’individualità e all’unicità di ogni essere umano. Con un finale ancora oggi tesissimo e ipnotico. Forse la miglior collaborazione tra il grande regista e la star, un film davvero difficile da dimenticare. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Paramount +.

L’isola dell’ingiustizia - Alcatraz (1995)

Ottimo dramma processuale che, anche se oggi è finito nel dimenticatoio o quasi, all’epoca riscontró un discreto successo di critica e pubblico. Anche perché quando il proprio cast principale è composto da Kevin Bacon, Christian Slater e Gary Oldman, ecco che diventa difficile passare inosservati. L’isola dell’ingiustizia - Alcatraz possiede la giusta tensione drammatica e la necessaria verità nel mettere in scena personaggi tutt’altro che scontati. Bell’esempio di cinema di genere con un cuore e un’anima ben delineati. Disponibile su Infinity +, Amazon Prime Video.

The Rock (1996)

The Rock: Il Trailer Ufficiale del Film

Il film che impone Michael Bay come regista di mega-action ad altissimo tasso spettacolare è un action-movie che parte da una premessa intrigante: al Alcatraz bisogna infiltrarsi invece che scapparne al fine si sgominare un gruppo di militari-terroristi. Uno Sean Connery in grande forma, cosĩ come il co-protagonista Nicolas Cage fanno di The Rock un film mainstream che è onestamente un piacere guardare. Se poi aggiungete Ed Harris come antagonista, ecco che il gioco è fatto. Mainstream a tratti davvero burrascoso, ma un “guilty pleasure” irrinunciabile, almeno per gli anni ‘90. Consigliato per uno spasso senza pensieri. Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video.

X-Men: Conflitto finale (2006)

Alcatraz è una delle ambientazioni principali del capitolo che chiude la prima trilogia dedicata agli X-Men. Ed è senza dubbio uno degli episodi migliori dedicati ai supereroi mutanti. Hugh Jackman, Patrick Stewart, Ian McKellen, Famke Jannsen e tutti gli altri fanno di X-Men: Conflitto finale un cinecomic spettacolare e drammatico, con una sequenza finale da ricordare. Il pubblico ne decreta il successo, la presentazione a Cannes ne eleva lo status. Non viene molto ricordato, ma a nostro avviso vale davvero la pena vederselo, ci si diverte con gusto e ottimo senso del cinema spettacolare. E Wolverine spacca!vDisponibile su Amazon Prime Video, Disney +.