Cinecittà World: si accende il Natale delle meraviglie tra luminarie cinesi e il grande show sul ghiaccio

News Cinema

Il parco del cinema e della TV di Roma si accende con sfumature orientali inaugurando le attività ci accompagneranno il pubblico verso Natale e Capodanno.

Idee originali su come ingannare l'attesa del Natale? Quest’anno Cinecittà World accende di un nuovo mondo: Oriental World, il festival delle luminarie cinesi, un viaggio nel misterioso Oriente. Torna il Villaggio di Natale, con la casa di Babbo Natale, il mercatino e 10 attrazioni a tema. Gli ospiti potranno lasciarsi stupire da Christmas on Ice, lo spettacolare show di pattinaggio sul ghiaccio, e divertirsi con la festa di Capodanno più grande d’Italia. Tutto in un solo biglietto.

Oriental World: il Festival delle Luminarie Cinesi

Il Parco divertimenti di Roma celebra la festa più amata con una nuova area a tema: dal 23 Novembre apre Oriental World, il Festival delle luminarie cinesi, un percorso di luci, spettacoli, grandiose architetture, animali esotici, miti e leggende, nonché una vera esperienza culinaria di cibo cinese. Oltre 220 installazioni luminose, alte fino a 8 metri, disegnano un percorso fiabesco che si snoda attraverso due mondi: Il Palazzo del Dragone, leggendario reame subacqueo residenza del Re dei mari, abitato da una varietà di creature come il Primo Ministro Tartaruga, il Generale Granchio, i soldati Gambero e Pesce, e poi Oriental Wonderland, il paese delle meraviglie, dove la mitologia cinese prende vita tra animali fantastici come la Fenice o il leggendario Dragone Cinese di oltre 30 metri.

Il villaggio di Natale

Ma nel Natale delle Meraviglie di Cinecittà World la tradizione resta protagonista e nella atmosfera da cinema della Christmas Street, una New York degli anni ‘20 si svela il suggestivo Villaggio di Natale con la casa di Babbo Natale, i golosi mercatini di dolci e cibo natalizio l’allegria del Christmas Show e la Parata di Natale con i suoi carri e personaggi a tema. Con Gocce di Cinema i classici film natalizi prendono vita su un maxischermo d’acqua, su I-Fly, la montagna russa virtuale, gli ospiti voleranno insieme a Babbo Natale per consegnare doni in tutto il mondo. Nello show Incanto, i danzatori-acrobati voleranno sulle scene di Star Wars, Spiderman, Harry Potter e Frozen. Tra gli eventi anche i 40 anni delle Tartarughe Ninja.

Christmas On Ice: lo spettacolo di pattinaggio su giaccio

Le celebrazioni entreranno nel vivo l’8 dicembre con l’originale Presepe del Cinema. Il 25 in occasione dell’apertura ufficiale del Giubileo verrà celebrata la SS Messa. Seguiranno il pranzo di Natale ed il debutto di Christmas On Ice, lo spettacolo sul ghiaccio in scena tutti i giorni fino al 6 gennaio: un’ora di pura magia con artisti e performer internazionali che si esibiranno sulle più amate e suggestive musiche di Natale.

Capodanno per tutte le età

Gran finale il 31.12 con la festa di Capodanno più grande d’Italia: il parco si trasforma in un villaggio del divertimento con 40 Attrazioni, cene e cenoni a tema, concerti e DJ Set, fuochi d’artificio e divertimento non-stop dalle 18 alle 8am. Tra la novità di quest’anno la 20° edizione di Amore 025 NYE Festival storico festival di musica elettronica, con DJ del calibro di Ben Sims, la cena Hotel Transilvania, il Capodanno dei bambini alle 21, il Capodanno sul ghiaccio, gli show del neomelodico Angelo Famao, i trapper Le-One, El Chapo Junior e tanti