Ciné - Giornate di Cinema: dal 1 al 4 luglio la 14esima edizione, sempre a Riccione

La quattordicesima edizione di Ciné - Giornate di Cinema si svolgerà a Riccione dal 1 al 4 luglio 2025. In programma anteprime, ospiti, convention, panel e talk di approfondimento. Dal 2 aprile sarà possibile accreditarsi.

Si svolgerà dal 1 al 4 luglio la quattordicesima edizione di Ciné - Giornate di Cinema, la manifestazione dedicata all'industria cinematografica che fin dalla prima edizione ha scelto come cornice la cittadina di Riccione e come luogo deputato Il Palazzo dei Congressi.

Nei quattro giorni di Ciné 2025 le case di distribuzione mostreranno agli esercenti i loro titoli della seconda metà dell'anno e a volte del primo semestre del 2026. Lo faranno nel corso di convention a cui parteciperanno registi e interpreti del film presentati, di cui verranno mostrati il trailer e/o una o più clip e, in alcuni casi, backstage più o meno lunghi. Non mancheranno panel e talk di approfondimento, film in anteprima e tanti ospiti. Le sere delle Giornate Estive di Cinema saranno animate da feste sulla spiaggia e lo storico Piazzale Ceccarini, subito dietro al Palazzo dei Congressi, ospiterà incontri e proiezioni aperte al pubblico.

In occasione di Ciné - Giornate di Cinema, dal 1° al 4 luglio torna Ciné camp - il camp di cinema per gli under 18, in collaborazione con il Giffoni Film Festival. Si tratta di un programma di quattro giorni con laboratori, proiezioni e meet the star.

Per partecipare a Ciné N.14 basta andare, dal 2 aprile, sul sito ufficiale delle Giornate Estive di Cinema, dove saranno disponibili gli accrediti riservati ai professionisti del settore, con tariffa promozionale Early bird fino al 6 maggio. Sempre dal 2 aprile sarà possibile iscriversi al Ciné camp.

Diretto da Remigio Truocchio, Ciné - Giornate di Cinema è un evento promosso da ANICA, in collaborazione con ANEC, con la partecipazione di ACEC, sostenuto dal MiC, dalla Regione Emilia-Romagna, dalla Emilia-Romagna Film Commission e dal Comune di Riccione, prodotto e organizzato da Cineventi. Comingsoon sarà anche quest'anno Media Partner e seguirà la manifestazione giorno per giorno con articoli di approfondimento e interviste.

La quattordicesima edizione di Ciné - Giornate di Cinema verrà presentata durante la prossima edizione del Festival di Cannes, che si svolgerà dal 13 al 24 maggio.