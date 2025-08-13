TGCom24
News Cinema

Cillian Murphy nel trailer italiano ufficiale di Steve, nuovo film targato Netflix

Cillian Murphy torna a lavorare assieme al regista Tim Mielants in questo nuovo dramma che sarà presentato a settembre in prima mondiale a Toronto e debutterà in streaming sulla piattaforma il 3 ottobre. Ecco trailer italiano ufficiale e trama di Steve.

Cillian Murphy nel trailer italiano ufficiale di Steve, nuovo film targato Netflix

I primi di settembre, al Toronto Film Festival, verrà presentato in prima mondiale Steve, il nuovo film interpretato da Cillian Murphy e diretto dal regista belga Tim Mielants, con cui l'attore irlandese ha lavorato sia nella serie tv Peaky Blinders che nel film Piccole cose come queste, che abbiamo visto alla Berlinale e poi nei cinema lo scorso anno.
Anche in questo caso, come in quello del film precedente, Mielants è partito da un libro: Steve è infatti un adattamento del bestseller del Sunday Times "Shy" di Max Porter (in questo caso anche sceneggiatore del film), e racconta 24 ore cruciali nella vita del preside di un istituto di recupero (lo Steve di Murphy, appunto) e dei suoi allievi in un mondo che li ha abbandonati. Mentre lotta per proteggere l'integrità dell'istituto e contro la sua imminente chiusura, Steve si trova a dover fare i conti anche con il proprio equilibrio mentale. Ma non è l'unico in difficoltà. Shy (Jay Lycurgo, che sarà anche nel cast del film di Peaky Blinders), un adolescente problematico in bilico tra il suo passato e il futuro che lo attende, cerca di conciliare la sua fragilità interiore con i suoi impulsi all'autodistruzione e alla violenza.
Nel cast di Steve trovano spazio anche Emily Watson (anche lei in Piccole cose come queste), Tracey Ullman, Roger Allam e numerosi altri interpreti.
Qui di seguito, il trailer italiano ufficiale di Steve, che in Italia arriverà in streaming su Netflix a partire dal 3 ottobre.

Steve: il trailer del film

