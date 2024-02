Cillian Murphy in attesa dell'Oscar apre il Festival di Berlino 2024

News Cinema

Cillian Murphy ha un impegno che l'attende il prossimo 10 marzo al Kodak Theatre di Hollywood, ma in attesa di sapere se vincerà il suo primo Oscar per Oppenheimer apre oggi il Festival di Berlino con un'altra grande interpretazione. E ne parla così.

Si sono trovati uno davanti all'altro, più di un anno fa, in una landa sperduta del Nex Mexico. Matt Damon è rimasto subito conquistato dalla grande intepretazione di Cillian Murphy in Oppenheimer, tanto da averne parlato con entusiasmo al sodale Ben Affleck, con cui avevano da poco lanciato una società di produzione, Artist Equity, molto attenta alla qualità e a un rapporto intenso con talenti e autori. Fatto sta che proprio Murphy gli ha parlato di un suo nuovo progetto, da girare in Irlanda. "E io gli ho detto che avevamo appena fondato uno studio", così dice di aver risposto Damon dal Festival di Berlino. Si da il caso, infatti, che quell'idea sulla carta è diventata poi, molto velocemente, grazie a un "bel karma positivo", Small Things Like These, adattamento del romanzo Piccole cose da nulla di Claire Keegan, che apre oggi la Berlinale 2024.

Protagonista assoluto, quindi, Cillian Murphy, produttore Matt Damon, insieme a Ben Affleck. Il prossimo 10 marzo ha un impegno al Kodak Theatre, Murphy, ma ci ha tenuto a essere presente parlando di un film molto duro e applaudito, diretto dal belga Tim Mielants, con cui aveva lavorato nella terza stagione della serie Peaky Blinders. Ama circondarsi di collaboratori fidati, l'attore, qui anche in veste di produttore e anima pulsante di una vicenda molto tristemente nota in Irlanda, adattamento di un romanzo che sembra tutti gli irlandesi abbiano letto, già raccontata da Peter Mullan in Magdalene, vincitore del Leone d'oro a Venezia nel 2002.

Siamo nel 1985, il Natale è alle porte in una piccola cittadine della Contea di Wexford, in Irlanda. Bill Furlong (Cillian Murphy) è un commerciante di carbone che lavora duramente per mantenere la moglie e cinque figlie. Una mattina, mentre effettua una consegna in un convento locale, si imbatte in una ragazza che gli chiede aiuto, tenuta prigioniera contro la sua volontà. Un accadimento che lo costringe a rivivere un passato doloroso e un silenzio complice in una realtà controllata dalla Chiesa Cattolica.

"Una vicenda che in Irlanda ha rappresentato un trauma collettivo", ha detto Cillian Murphy in conferenza stampa, "soprattutto per le persone di una certa età, che stanno ancora elaborando e facendo i conti con migliaia di giovani madri single tenute prigioniere e private dei figli. L'arte può essere un balsamo molto utile per queste ferite. Il libro lo è stato, ha avuto un grande successo in Irlanda, sembra che tutti lo abbiano letto e credo che la beffarda ironia della storia sia che racconta di un uomo cristiano che cerca di compiere un’azione cristiana in una società cristiana ma disfunzionale. Pone molte domande sulla complicità, il silenzio la vergogna, ma non credo che il compito di un artista sia di rispondere, ma di porle. Forse è più semplice assorbire il dramma con una storia come questa, rispetto a un’inchiesta governativa o accademica. Il punto di partenza è sempre una buona sceneggiatura, in questo caso scritta da Edna Walsh, con cui ho esordito a teatro e poi al cinema con Disco Pigs fra il 1996 e il 2001".

Murphy è assai convincente e molto intenso, come suo solito, nel ruolo di Bill Furlong che, come ha aggiunto, "è un uomo che sta avendo un crollo, un esaurimento nervoso, è così che l'ha descritto anche Claire Keegan in un'intervista. Non è un eroe, e ho pensato che fosse una maniera molto più interessante di interpretarlo. Niente è pianificato, tutto succede involontariamente, per una collisione fra il suo dolore represso e quello che sta accadendo nel suo matrimonio e all'interno della sua comunità. Non l’ho mai visto come un eroe, la cosa migliore del romanzo e della sceneggiatura è che alla fine ognuno ha un’opinione diversa su quello che accade. Chi cresceva nell’Irlanda degli anni ’50 o ’60, avendo quindi oltre quarant’anni nel 1985, quando la storia è ambientata, non aveva accesso alle proprie emozioni. È stato interessante mostrare qualcuno capace di affrontarle".