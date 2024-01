Christopher Nolan è un regista gentiluomo: continua a fare filmoni per rispetto dei colleghi meno fortunati

News Cinema

Christopher Nolan è uno dei pochi registi al mondo che può disporre di budget stellari, e se prosegue con i film ambiziosi, dipende dal fatto che ci sono molti filmmaker che non hanno un simile privilegio e si offenderebbero a vederlo rifiutare centinaia di milioni di dollari.

Forse non tutti sanno che Christopher Nolan accorda spesso la sua preferenza ai film indipendenti o che comunque non hanno a disposizione budget particolarmente alti, e i due esempi che lui stesso ha riportato, nel corso di un'intervista con la rivista Time, sono After Sun, definito un film bellissimo, e Past Lives, apprezzato per la sua intelligenza e raffinatezza stilistica. Al regista di Oppenheimer non dispiacerebbe affatto cimentarsi in produzioni più semplici, ma continua imperterrito a fare le cose in grande, muovendosi fra set giganteschi, ripetendo i take tutte le volte che desidera e approfittando del rapido sviluppo della tecnologia.

Christopher Nolan è il gentiluomo del grande cinema

Christopher Nolan ha spiegato che non può tornare ai tempi e ai mezzi di Memento, che batteva orgogliosamente bandiera indipendente, perché, se lo facesse, sarebbero in molti a criticarlo:

Ho la tendenza a fare film ambiziosi perché so quanto sia rara l'opportunità di disporre di simili mezzi. So che al mondo ci sono tantissimi registi che darebbero un occhio della testa per avere le risorse che ho io, e quindi mi sento in dovere di utilizzarle nel migliore e più interessante modo possibile.

Per Oppenheimer, che domina le candidature agli Oscar con tredici nomination, la Universal Pictures ha sborsato 100 milioni di dollari, che normalmente è una signora cifra, ma nel caso del buon Christopher è esattamente la metà dei soldi spesi per Tenet. In più, come ha raccontato la scenografa Ruth De Jong, il regista ha ridotto la durata delle riprese da 85 a 55 giorni, in modo da risparmiare per poi investire il denaro rimasto nella costruzione dei set più elaborati.

Il produttore esecutivo del film ha detto alla De Jong che non poteva andare a Berkeley, ma lei gli ha risposto: "Ma dobbiamo andare a Berkeley! È di Oppenheimer che parliamo". La scenografa ha poi narrato che i produttori le hanno chiesto in che modo avrebbe potuto risparmiare, ma che poi si erano nuovamente presentati da lei per comunicarle che Nolan avrebbe girato il film in soli 55 giorni, risparmiando così una cifra ragguardevole. Ciò l'ha spinta a fare davvero del suo meglio e soprattutto a ricostruire interamente Los Alamos in New Mexico e a dare quindi libero sfogo alla sua fantasia, con l'unico limite di non poter girare il loco le scene ambientate a Washington perché il regista non poteva avere accesso alle strutture governative.

Anche Cillian Murphy ha parlato più volte degli 55 di lavorazione di Oppenheimer, dicendo:

Abbiamo girato il film con incredibile rapidità, con un ritmo davvero folle.

L'attore che ha interpretato l'inventore della bomba atomica ha ragione, soprattutto a fronte dei 68 giorni impiegati per girare Dunkirk e dei 96 per fare Tenet. Sempre Murphy, e qui torniamo al cinema indipendente che Nolan vorrebbe ritentare, ha detto:

I set sono enormi, ma sembra di essere al lavoro su un film indipendente. Ci sono solo Christopher e l'operatore di macchina - sempre una sola macchina da presa, a meno che non ci si trovi in un set gigantesco - e anche il microfonista. Non ci sono tende e roulotte, né monitor né niente, è un regista molto analogico.

Oppenheimer è ancora nelle sale statunitensi così come nei nostri cinema. C'è chi lo dà per sicuro vincitore dell'Oscar per il miglior film, anche perché il biopic su Robert Oppenheimer è fra i titoli che nel 2023 hanno recuperato le sorti del cinema.