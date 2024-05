Chris Pine su Star Trek 4: "Davvero non ne so nulla", ma è pronto alla chiamata

News Cinema

Sembra ancora lungo il percorso che porterà a uno Star Trek 4: nonostante la Paramount avesse annunciato un nuovo sceneggiatore, gli attori non hanno alcuna tempistica. Lo conferma Chris Pine alias Kirk.

È un po' preoccupante quando si attende un film ma si scopre che gli attori coinvolti non ne sanno alcunché: chiacchierando con Entertainment Weekly, Chris Pine alias il nuovo Kirk dello Star Trek cinematografico, ha candidamente ammesso che dei progetti Paramount per Star Trek 4, al quale era stato pure assegnato un nuovo sceneggiatore, non sa proprio niente. Questo progetto sta avendo un percorso a dir poco strano, non aiutato dalle voci di acquisto della Paramount da parte di Sony...

Chris Pine affezionato a Kirk, ma di Star Trek 4 non sa nulla

Anche se Star Trek 4 non è mai stato ufficialmente cancellato, tanto che la Paramount ha annunciato di recente di averci messo al lavoro un altro sceneggiatore (Steve Yockey), il progetto non sembra assolutamente avere priorità nei piani della major. In caso contrario, gli attori più imporanti come Chris Pine (nei panni del Capitano Kirk) ne saprebbero di certo qualcosa in più, o per lo meno sarebbero coinvolti un minimo nel processo creativo. Dopo Star Trek (2009), Into Darkness - Star Trek (2013) e Star Trek Beyond (2016), almeno al cinema, la saga è di fatto dormiente. Pine, impegnato a promuovere il suo esordio alla regia, la commedia Poolman, ha spiegato:

Mi sa che ne sapete più di me. Non so nulla. Leggo negli articoli che qualcuno è stato assunto per scrivere un nuovo copione. Mi sembrava d'aver capito che un copione ci fosse già, ma non ne ho idea. A me piacerebbe molto farlo, e se vogliono farlo io ci sto. Pensavo che una sceneggiatura ci fosse già, a questo punto credo di essermi sbagliato, o hanno deciso di voltare pagine. Come sempre con Trek si tratta di... sedersi e aspettare!