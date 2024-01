Star Trek Section 31, Michelle Yeoh con il primo ciak per celebrare l'inizio delle riprese

News Cinema

Sono cominciate le riprese del film originale Star Trek Section 31 per Paramount+: non c'è maniera di celebrare meglio l'evento se non con lo sguardo carismatico della premio Oscar Michelle Yeoh.

È stato battuto il primo ciak di Star Trek Section 31, film originale in streaming destinato a Paramount+, interpretato da Michelle Yeoh nei panni ancora di Philippa Georgiou, un personaggio che ha già tenuto a battesimo sul piccolo schermo. Diretto da Olatunde Osunsanmi, già regista di diversi episodi dello Star Trek Discovery dal quale proviene Philippa, il lungometraggio promette comunque un nuovo cast per questa nuova storia ambientata "là dove nessun uomo è mai giunto prima". Leggi anche Star Trek, si prepara un film prequel dal regista di Andor e Black Mirror

Star Trek Section 31, cosa aspettarsi dal film con Michelle Yeoh

Accompagnando l'annuncio del primo ciak di Star Trek Section 31, scritto dal Craig Sweeny già attivo anche lui sulla serie Star Trek Discovery, l'executive producer Alex Kurtzman così commenta l'evento: "E siamo partiti! Sono entusiasta di riferire che sono partite le riprese principali di Star Trek Section 31. Diamo il benvenuto al nostro incredibile cast di nuovi personaggi, mentre si uniscono alla nostra amata Michelle Yeoh, nella sua prossima grande avventura nell'universo di Trek!" Tra il 2017 e il 2022 la capitana Philippa Georgiu è diventata un personaggio ricorrente in Discovery, ma questa volta sarà assegnata alla Sezione 31, un'organizzazione segreta che agisce per conto della Federazione, vista per la prima volta in Star Trek Deep Space Nine. Impegnata nel proteggere la Federazione, Philippa dovrà però fare anche i contri col proprio passato...

Il cast di Star Trek Section 31 comprende anche Omari Hardwick (Powers), Kacey Rohl (Hannibal), Sam Richardson (Ted Lasso), Sven Ruygrok (One Piece), Robert Kazinsky (Pacific Rim), Humberly Gonzalez (Ginny & Georgia) e James Hiroyuki Liao (Barry).

C'è un forte movimento in zona Star Trek presso la Paramount: al di là delle serie sempre in attività, si spera finalmente di sbloccare il quarto film della saga cinematografica reboot e ne è in preparazione un prequel. Allo stesso tempo si punta a creare più originali per la piattaforma proprietaria: nemmeno troppo dietro le quinte, Patrick Stewart sta già valutando copioni per un film spin-off tutto per Picard...