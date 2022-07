Chris Hemsworth in braccio alla moglie Elsa Pataky le fa gli auguri di compleanno

News Cinema

Gigantesco ma tenerone, Chris Hemsworth ha condiviso su Instagram una foto in braccio alla moglie Elsa Pataky dal set di Thor: Love and Thunder per farle gli auguri per il compleanno.

Nella sua fisicità prorompente e palestrata, dovuta agli allenamenti necessari per trasformarsi nel dio Thor, Chris Hemsworth dà l'impressione di una montagna ma anche quella di un uomo capace di grande tenerezza. Anche le montagne hanno bisogno di un sostegno, e la sua "roccia" su cui sedere, così dice l'attore ("ma molto più comoda"), è la moglie Elsa Pataky, cui dedica - in occasione del suo compleanno, oggi 18 luglio - un post su Instagram, con una foto dal set di Thor: Love and Thunder in cui è seduto in braccio a lei, che sembra quasi sparire tra le sue gigantesche braccia.

Chris Hemswoth ed Elsa Pataky: un'unione felice

Chris Hemsworth ed Elsa Pataky sono una coppia affiatatissima: 46 anni proprio oggi lei, 38 lui (ma saranno 39 l'11 agosto), per certi versi sembrano proprio agli antipodi. Lei, minuta (1 metro e 61), è nata a Madrid, si chiama in realtà Elsa Lafuente Medianu, e il pubblico ovviamente la conosce per i film di Fast & Furious, e forse qualcuno la ricorda anche in Manuale d'amore - Capitoli successivi di Veronesi e Giallo di Dario Argento, interpretato accanto al suo compagno dell'epoca, Adrien Brody. Ma è anche modella e produttrice e madre di tre bellissimi figli con Hemsworth, che ha sposato nel 2010. A farli incontrare sono stati i rispettivi agenti. Lui è, come tutti sanno, nato e cresciuto in Australia, è altissimo (1 metro e 91) e prima di diventare una star conosciuta in tutto il mondo grazie alla Marvel e al ruolo di Thor, ha fatto la sua bella gavetta. Nonostante la differenza di origini e formazione, i due sono molti uniti, nonostante lei non ami molto il fisico da "manzo" che lui ha dovuto metter su per interpretare Thor: il troppo è troppo e mentre gli uomini a detta di Chris Hemsworth restano ammirati dalla sua possanza, le donne, inclusa la moglie, storcono il naso di fronte a quell'eccesso di muscoli. Che dire? Non si può avere tutto nella vita...