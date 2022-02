Chris e Paul Weitz faranno un film sulla nonna Lupita Tovar, protagonista del Dracula spagnolo

News Cinema

Figli e nipoti d'arte, i fratelli Chris e Paul Weitz si preparano all'affascinante impresa di raccontare la vita della nonna, Lupita Tovar, attrice messicana protagonista della versione spagnola del Dracula del 1931.

Due celebri fratelli registi, Chris e Paul Weitz, torneranno a lavorare insieme per portare sul grande schermo, col film Spanish Dracula, la vita della loro nonna materna, la star messicana naturalizzata americana Lupita Tovar, interprete della versione gemella, girata contemporaneamente sugli stessi set del Dracula con Bela Lugosi, l'epocale horror del 1931 tratto dal romanzo di Bram Stoker, che assieme a Frankenstein dette vita alla gloriosa galleria dei mostri Universal.

I due Dracula in contemporanea del 1931

All'epoca del primo Dracula il doppiaggio era una tecnica appena agli albori, per cui si pensò bene, alla Universal, di girare sui set del film di Tod Browning una identica versione del film, da girare la notte, diretta da George Melford e recitata da attori di lingua spagnola. La protagonista femminile fu appuneto Lupita Tovar, mentre Dracula, con lei nelle foto, era interpretato da Carlos Villarias. Questa versione da alcuni critici è ritenuta perfino migliore di quella in lingua inglese ed è oggi possibile vederla in molte edizioni in dvd del film di Browning (e su youtube ce ne sono numerosi brani).

Lupita Tovar e Spanish Dracula: storia di una dinastia del cinema raccontata dal figlio e dai nipoti Chris e Paul Weitz

Chris e Paul Weitz, oltre a dirigerlo, produranno Spanish Dracula assieme allo zio Pancho Kohner, autore del libro "The Sweetheart of Mexico", in cui ha aiutato la madre Lupita Tovar a scrivere la sua autobiografia. Ribattezzata in America "The Mexican Rose", Lupita diventò famosa anche Hollywood, anche se come molti suoi colleghi non americani ebbe problemi ad ottenere ruoli di una certa consistenza nel cinema sonoro a causa della sua provenienza. Il film che racconterà la sua storia è anche un po' il racconto di una dinastia del cinema: il nonno dei Weitz, marito di Lupita, Paul Kohner, era infatti il braccio destro del capo della Universal Carl Laemmle, e si occupava delle produzioni internazionali dello Studio. Fu lui a insistere per la versione spagnola del film interpretata dalla moglie. Per completare il quadro della bella eredità dei fratelli Weitz, è bene sapere che sono figli di Susan Kohner, figlia di Lupita, anch'essa attrice apparsa in film come Lo specchio della vita e Freud, Passioni segrete. Anche lei, come la madre, a un certo punto lasciò le scene per dedicarsi alla famiglia dopo aver sposato lo stilista tedesco John Weitz. Lupita Tovar, per completare questa storia straordinaria, è morta nel 2016 all'età di 106 anni.

Questa la dichiarazione di Chris Weitz su Spanish Dracula, il film sulla nonna Lupita Tovar:

È una storia davvero fantastica e credo che quando Pancho ha scritto il libro sia stata una ragione in più per portarla alla luce. Pancho pensava da un po' di tempo di fare un film su nostra nonna e nostro nonno cercava di capire che forma dargli. Abbiamo pensato tutti che Spanish Dracula fosse perfetto per farlo. Racconta non solo una storia d'amore ma è anche un modo interessante di guardare alla vecchia Hollywood e agli stranieri a Hollywood. Non è soltanto una storia di immigrazione, ma una storia molto interessante su come questa branca dell'industria americana sia stata influenzata dai talenti di queste persone che venivano dall'estero.

Nel libro, Pancho Kohner racconta l'infanzia della madre e i suoi problemi nel trovare lavoro per via delle sue origini quando il sonoro rivoluzionò il cinema, ma parla anche degli sforzi di un marito molto innamorato per trovarle lavoro a Hollywood, fino a quella mitica versione di Dracula che ebbe enorme successo presso il numerosissimo pubblico di lingua spagnola in America e all'estero. Nelle parole di Paul Weitz: "è molto cinematografica questa idea di una produzione americana e di un gruppo di persone che fa un film non soggetto alle stesse regole e dunque riesce a farlo un po' più sexy".

