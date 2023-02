Children of the Corn: il trailer del nuovo film horror tratto dal celebre racconto di Stephen King

News Cinema

Il racconto si chiama "I figli del grano", parla di bambini assassini e è diventato un film per la prima volta nel 1984, un film che ha poi avuto ben otto sequel. Ora a realizzare il remake di quell'originale è Kurt Wimmer. Ecco il trailer di Children of the Corn.

Nella celeberrima raccolta uscita col titolo "A volte ritornano", Stephen King aveva anche inserito un racconto dal titolo "I figli del grano", che in estrema sintesi racconta la storia di una giovane coppia in viaggio on the road che finisce nella cittadina rurale di Gatlin, nel Nebraska, immersa in un mare di campi di granturco e dominata da una banda di bambini assassini adoratori di una divinità pagana.

Quel racconto nel 1984 fu portato al cinema da Fritz Kiersch con protagonisti Peter Horton e Linda Hamilton: il film, che in Italia venne intitolato Grano rosso sangue, in originale si chiamava come il racconto, Children of the Corn. Non un capolavoro, per così dire, il film ebbe un grande successo al botteghino, dando così origine a una serie di dieci sequel, la maggior parte dei quali usciti straight to video.

Adesso stiamo per arrivare a quota undici: debutterà nelle sale americane il 3 marzo per poi arrivare sulle piattaforme il 21 dello stesso mese un nuovo film - titolo: Children of the Corn - diretto da Kurt Wimmer, il regista di film come Ultraviolet e Equilibrium, e sceneggiatore dei remake di Atto di forza e Point Break.

Il nuovo Children of the Corn, che si propone come remake dell'originale, non ha più molto a che vedere con il racconto di King (un King che peraltro non è mai stato amante del film del 1984) e racconterà sta storia di una 12enne che, posseduta da uno spirito che aleggia in un campo di granturco, riesce a convincere i suoi coeteanei a uccidere tutti gli adulti della sua cittadina e chiunque si opponga ai suoi piani, e che troverà in un intelligente liceale l'unico reale ostacolo.

Questo è il trailer originale del nuovo Children of the Corn: