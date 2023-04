Chiara Mastroianni madrina del Festival di Cannes 2023

News Cinema

Sarà l'attrice italo francese Chiara Mastroianni a condurre le serate di apertura e chiusura del Festival di Cannes 2023. La madrina raccoglie il testimone da Virginie Efira.

Sarà Chiara Mastroianni a condurre le danze delle cerimonie di apertura e chiusura del Festival di Cannes 2023, il 16 e il 27 maggio, da vera maestra di cerimonia o madrina, in base alla definizione che preferite. Quattro anni fa l'attrice francese e italiana ha vinto il premio per la migliore interpretazione della sezione Un Certain Regard per L'hotel degli amori smarriti di Christophe Honoré. Uno dei tanti ruoli significativi di una carriera importante, lavorando con autori di spessore. Nel 1998 era stata membro di una giuria di Cannes presieduta da Martin Scorsese.

Lo ha annunciato il Festival con un comunicato, in cui anche Chiara Mastroianni commenta così la lieta novella. "La prima volta che sono andata al Festival di Canne è stato per il mio primo film, La mia stagione preferita di André Téchiné. Eravamo in selezione ufficiale, avevo vent'anni ed ero molto impressionata. Ho avuto la fortuna di tornare molte volte in concorso, oltre che in altre sezioni, come per esempio Un Certain Regard, e per me è sempre la stessa meraviglia, la stessa ansia della prima volta. Vivo come una fortuna assoluta assistere alla più bella selezione di cinema del mondo. Lo faccio con molta sincerità, perché il mio desiderio di diventare attrice è nato dal mio amore dei film, dal mio piacere come spettatrice".



