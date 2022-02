Cheaper by the Dozen: lo scatenato trailer del reboot di Una scatenata dozzina

News Cinema

Zach Braff e Gabrielle Union sono i protagonisti di una commedia intitolata Cheaper by the Dozen che parla di una famiglia numerosa ed è la reinvenzione del film con Steve Martin Una scatenata dozzina. Vi facciamo vedere il trailer.

In un'epoca così straordinariamente piena di remake, non poteva mancare il rifacimento di una commedia americana come Una scatenata dozzina, uscita nel 2003 e con protagonisti Steve Martin e Bonnie Hunt. Costata 40 milioni di dollari, ne incassò 200, ebbe un sequel e vantava nel cast anche Tom Welling, Ashton Kutcher, Richard Jenkins e Alan Ruck.

Il nuovo Cheaper by the Dozen è diretto dall'esordiente Gail Lerner, già regista di alcuni episodi di Grace & Frankie e Blackish. La fonte di ispirazione è sempre l'omonimo libro di Frank B. Gilbreth Jr. ed Ernestine Gilbreth Carey, che nel 1950 è diventato Dodici lo chiamano papà, con Clifton Webb e Myrna Loy. Quindi è più corretto dire che il nuovo Cheaper by the Dozen è il remake di un remake. Protagonisti sono Zach Braff e Gabrielle Union, e il film debutterà su Disney+ il 18 marzo.

Il trailer di Cheaper by the Dozen

Di Cheaper by the Dozen è arrivato oggi il divertentissimo trailer, che ci mostra la perfetta organizzazione di una famiglia numerosissima, composta da due genitori e dieci figli, cinque solo di lei e cinque solo di lui. I bambini e ragazzi sono carini ma molto chiassosi, però abbastanza obbedienti. E’ da notare che, a differenza dell'originale e di Una scatenata dozzina, ci sono due pargoli in meno, e quindi invece di remake diremo reboot.