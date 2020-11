Charlize Theron omaggia i Depeche Mode, “colonna sonora della mia adolescenza”

News Cinema

È stata l’attrice Charlize Theron a pronunciare il discorso d’onore per l’induzione dei Depeche Mode nella Rock and Roll Hall of Fame, in cui ha manifestato il suo amore per il gruppo musicale britannico. Ecco il suo discorso integrale.

È stata l’attrice Charlize Theron a pronunciare il discorso d’onore per l’induzione del mitico gruppo britannico Depeche Mode, veri pionieri della musica elettronica, nella Rock and Roll Hall of Fame. Lo ha fatto con entusiasmo, nel corso della cerimonia, svoltasi nel fine settimana, definendoli “la colonna sonora della mia vita” e ricordando di averli visti in concerto, tornando poi a casa in lacrime. È rimasta così emozionata che ha fatto di tutto per includere poi Behind the Wheel nella colonna sonora del suo film Atomic Blonde.

I Depeche Mode sono diventati eleggibili per la prima volta per la Hall of Fame nel 2006, e da quel momento sono stati nominati tre volte, grazie della popolarità dei loro album Black Celebration (1986), Music for the Masses (1987) e Violator (1990). “La loro musica unisce le persone provenienti da ogni percorso di vita”, ha aggiunto la Theron, sottolineando la capacità del gruppo di unire rock, elettronica e sensibilità dark.

Ecco il discorso integrale di Charlize Theron.

“I Depeche Mode sono la colonna sonora della mia adolescenza. Non scherzo, c’è stata letteralmente una canzone per ogni occasione della mia vita: il primo appuntamento, la prima volta che ho lasciato il Sudafrica, e naturalmente la prima volta che mi hanno spezzato il cuore. Per cui, quando finalmente sono riuscita a vederli per la prima volta dal vivo, un paio d’anni fa, è stato come un epico schiaffo di nostalgia in faccia. Ma più di questo, quando ero al concerto mi sono resa conto di cosa altro amavo della loro musica: celebrano gli outsider. La loro musica unisce le persone provenienti da ogni percorso di vita e li fa sentire come sia OK essere differenti. È questo che mi ha colpito guardando i video al concerto. Ero commossa fino alla lacrime. Sono tornata a casa e ne ho parlato alle mie figlie ed ero anche molto incazzata, perché di solito non vado ai concerti rock per piangere a dirotto. Ma sinceramente, dice molto sull’immenso potere che hanno avuto nel corso degli anni i Depeche Mode. Quando ho avuto la possibilità di scegliere alcune canzoni per la colonna sonora di Atomic Blonde, sono stati primi sulla mia lista. Non è una sorpresa che si uniscano nei ranghi della Rock and Roll Hall of Fame, avrebbero dovuto farlo venti anni fa, se fosse stato per me. È un onore incredibilmente meritato. Grazie, ragazzi, per essere la colonna sonora della mia vita”.