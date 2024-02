Challengers, il nuovo trailer italiano ufficiale con Zendaya nel film di Luca Guadagnino

News Cinema

Possiamo mostrarvi il nuovo trailer in italiano di Challengers, il film di Luca Guadagnino interpretato da Zendaya, Mike Faist e Josh O'Connor. Al cinema dal 25 aprile.

Challengers di Luca Guadagnino ci aspetta al cinema il 25 aprile, dopo uno slittamento dovuto agli scioperi hollywoodiani l'anno scorso: il nuovo trailer italiano ci dà un assaggio delle dinamiche sentimentali e ironiche che guidano questo film ambientato nel mondo del tennis, interpretato da una sensuale Zendaya, con i due partner portati sullo schermo da Mike Faist e Josh O'Connor.



Challengers: Il Nuovo Trailer Ufficiale Italiano del Film di Luca Guadagnino con Zendaya - HD

Challengers, la trama del film con Zendaya diretto da Luca Guadagnino

Scritto da Justin Kuritzkes, Challengers è il nuovo film americano diretto da Luca Guadagnino, che questa volta racconta la vicenda di Tashi (Zendaya): ora è un'allenatrice di tennis, ma ha alle spalle un passato da capionessa. Sposata adesso con Art (Mike Faist), ha accettato di allenarlo e di renderlo la star del tennis che potrebbe essere, ma dopo una cocente sconfitta Art è costretto a sudare in un torneo meno importante. In quel contesto reincontra Patrick (Josh O'Connor), che anni addietro era il suo migliore amico, ma soprattutto è stato il fidanzato di Tashi. Si viene a creare così uno strano triangolo, con una particolare tensione tra i due, che Tashi deve capire come gestire... decidendo "il gioco".

Mike Faist è stato Riff nel West Side Story di Steven Spielberg, mentre Josh O'Connor ha interpretato il principe Carlo in tredici episodi di The Crown. Le musiche sono a cura di Trent Reznor e Atticus Ross (che hanno già lavorato con Guadagnino per Bones and All). Per prepararsi adeguatamente al ruolo, Zendaya si è allenata tre mesi col tennista e coach Brad Gilbert.