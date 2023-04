Centro Sperimentale di Cinematografia: pubblicato il bando di selezione per l'ammissione ai corsi triennali 2023/2026

News Cinema

È online il bando di selezione ai corsi triennali di una le più antiche e prestigiose scuole di cinema del mondo, da oltre 80 anni luogo di formazione d'eccellenza per generazioni di protagonisti del cinema italiano.

È online il bando di selezione ai corsi triennali 2023/2026 del CSC – Scuola Nazionale di Cinema, tra le più antiche e prestigiose scuole di cinema del mondo, da oltre 80 anni luogo di formazione d’eccellenza per generazioni di protagonisti del cinema italiano.

I programmi didattici della Scuola Nazionale di Cinema si articolano nell’arco di un triennio e hanno l’obiettivo di offrire un percorso completo, in grado di coniugare tradizione e innovazione, ricerca e sperimentazione, stimolando al massimo grado i processi di collaborazione tra tutte le componenti tecniche e artistiche che concorrono alla creazione dell’opera cinematografica e audiovisiva.

Quest’anno il bando prevede alcune importanti novità e nuove opportunità formative.

Nella Sede Abruzzo riparte, completamente rinnovato, il corso di Reportage audiovisivo sotto la direzione artistica della giornalista Francesca Mannocchi: un percorso didattico ripensato in termini di innovazione e internazionalizzazione, grazie anche al coinvolgimento di docenti e personalità di rilievo provenienti da tutto il mondo.

Nella Sede Sicilia, sotto la direzione artistica e didattica della regista Costanza Quatriglio, già alla guida del corso di Regia, si articoleranno, sempre intorno al documentario, i nuovi Corsi di laurea di Montaggio (co-direttori artistici Desideria Rayner e Matteo Gherardini) e Produzione (co-direttori artistici Marco Alessi e Laura Romano) con l’obiettivo di creare una scuola interdisciplinare specificamente dedicata al cinema del reale.

Saranno inoltre erogate ventidue borse di studio triennali su base ISEE: dieci borse di studio per i corsi a Roma, per il CSC, quattro per il CSC - sede Abruzzo, quattro per il CSC - sede Sicilia, due per il CSC sede Piemonte e due per il CSC - sede Lombardia.

Il Diploma rilasciato dalla Scuola Nazionale di Cinema del Centro Sperimentale di Cinematografia, ad esclusione del corso di Conservazione e management del patrimonio audiovisivo, è equipollente alla laurea triennale L-03 (DAMS), ai sensi del D.M. n. 378 del 24 aprile 2019.

A partire dal 2 maggio (fino al 23/06/2023 alle ore 12.00) sarà possibile inviare le domande di ammissione per via telematica esclusivamente attraverso l’apposita procedura di partecipazione online pubblicata sul sito del Centro Sperimentale di Cinematografia (https://www.fondazionecsc.it/ammissione/).

Qui di seguito l’elenco completo e aggiornato di tutti i Corsi e dei relativi direttori artistici del CSC – Scuola Nazionale di Cinema.

CSC - Sede Roma



Conservazione e management del patrimonio audiovisivo

Paolo Tosini



Costume

Maurizio Millenotti



Fotografia

Giuseppe Lanci



Montaggio

Francesca Calvelli



Produzione

Gianluca Arcopinto e Viola Prestieri



Recitazione

Alba Rohrwacher



Regia

Daniele Luchetti



Sceneggiatura

Franco Bernini



Scenografia

Francesco Frigeri



Suono

Daniela Bassani e Adriano Di Lorenzo



Visual Effects Supervisor & Producer

Renato Pezzella e Daniele Tomassetti

CSC Reportage Audiovisivo - Sede Abruzzo



Francesca Mannocchi

CSC Pubblicità e Cinema d’Impresa - Sede Lombardia



Maurizio Nichetti

CSC Animazione - Sede Piemonte



Chiara Magri

CSC Documentario e Cinema del Reale - Sede Sicilia



Regia

Costanza Quatriglio



Montaggio

Desideria Rayner e Matteo Gherardini



Produzione

Marco Alessi e Laura Romano