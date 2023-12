Celebriamo i 74 anni di Jeff Bridges con alcuni dei suoi migliori (e "nascosti") film in streaming

News Cinema

L'attore-icona recita ormai da più di 50 anni. Oltre ai suoi grandi successi vi sono anche altri ottimi film in streaming che abbiamo riscoperto per voi.

Arriva oggi a 74 anni l’icona del cinema americano Jeff Bridges, attore che ha attraversato l’ultimo mezzo secolo di entertainment con una classe e un’ironia impareggiabili. Candidato per ben sette volte all’Oscar e vincitore della statuetta grazie al commovente Crazy Heart (2009) - che però non trovate nei cinque film in streaming qui sotto - Bridges ha lavorato con molti dei piú grandi maestri del cinema contemporaneo quali Francis Ford Coppola, Peter Weir Michael Cimino, Terry Gilliam e ovviamente i fratelli Coen, con cui ha realizzato il film di culto Il grande Lebowski (1998), il ruolo per cui molto probabilmente Bridges è maggiormente amato. Ecco la nostra lista di lavori con cui vogliamo rendergli omaggio, cercando di riportare alla vostra attenzione perle più nascoste invece dei suoi lungometraggi sempre celebrati. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Jeff Bridges

L’ultimo spettacolo

Una calibro 20 per lo specialista

La leggenda del Re Pescatore

Fearless - Senza Paura

Hell or High Water

L’ultimo spettacolo (1971)

Già all’esordio come attore nel cinema che conta Bridges scrive la storia. Peter Bogdanovich infatti fa de L’ultimo spettacolo uno dei capolavori maggiormente celebrati degli anni ‘70, un omaggio all’epoca passata pieno di nostalgia e riferimenti cinefili. Il tutto incorniciato da un bianco e nero da leggenda. Insieme a Bridges troviamo straordinarie anche Cloris Leachman (Oscar come non protagonista), Ellen Burstyn e Cybill Shepherd. Altra statuetta a Ben Johnson sempre a supporto, nomination al film, regia e sceneggiatura. Ah, e prima nomination per il grande Jeff anche! Indimenticabile. Disponibile su Rakuten TV, Amazon Prime Video.

Una calibro 20 per lo specialista (1974)

Altra collaborazione con due titani del cinema americano grazie a Una calibro 20 per lo specialista. Dietro la macchina da presa infatti esordisce Michael Cimino, mentre coprotagonista del film è niente meno che Sua Maestà Clint Eastwood. La coppia possiede un'alchimia speciale, funziona grazie alla prova estroversa di Bridges e a quella al contrario misurata di Clint. Con un finale struggente, uno dei migliori heist-movies mai realizzati. Una calibro 20 per lo specialsita si rivela un prodigio di scrittura e introspezione dentro al genere. Da ammirare ogni volta. Disponibile su Apple TV, Amazon Prime Video.

La leggenda del Re Pescatore (1991)

tra i numerosi grandi duetti che Bridges ci ha regalato sul grande schermo, quello con Robin Williams ne La leggenda del Re Pescatore è senza dubbio il più poetico e toccante. Grazie alla sceneggiatura perfetta di Richard LaGravenese, Terry Gilliam riesce a costruire un puzzle visivo ed emotivo di primissima grandezza, pieno di scene da antologia e di calore umano. Elogio degli ultimi ambientato in una New York magnifica e struggente. Oscar per la miglior attrice non protagonista a Mercedes Ruehl, altre quattro nomination tra cui attore protagonista e script. ne avrebbe meritate altre. Molte altre. Capolavoro di dolcezza incredibile. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Fearless - Senza Paura (1993)

Uno dei lungometraggi maggiormente ondivaghi del grande Peter Weir rimane comunque uno studio sulla psicologia umana di rarissima introspezione. Jeff Bridges conduce Fearless - Senza paura dentro i meandri di una storia dolorosa, appassionante e messa in scena con momenti di cinema ineguagliabili. Isabella Rossellini, Tom Hulce e Rosie Perez concludono un cast ispirato, con un protagonista davvero perfetto per un ruolo difficilissimo. Una delle prove più complesse e riuscite dell’intera carriera di Bridges. Disponibile su Apple Itunes.

Hell or High Water (2016)

L’ultima delle sette nomination ottenute fino ad ora arriva in questo western contemporaneo stringato e polveroso, dove Bridges dà la caccia ai due rapinatori Chris Pine e Ben Foster. Scritto da un Taylor Sheridan al meglio della sua tagliente narrazione, Hell or High Water diventa un piccolo grande caso cinematografico, arrivando addirittura a conquistare la candidatura all’Oscar come miglior film dell’anno. Con un finale ammirevole e una filosofia che pervade l’intera storia impregnata di pessimismo e dolore. Cinema di spessore, meritatamente riconosciuto. Disponibile su Netflix.