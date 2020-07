Cecchi Gori - Una famiglia italiana, in streaming il documentario su Mario e Vittorio Cecchi Gori

News Cinema

Il documentario Cecchi Gori - Una famiglia italiana, ora in streaming on demand, racconta gloria, ascesa e caduta di un nome sinonimo di cinema italiano.

La sparizione del marchio Cecchi Gori dalla produzione del cinema italiano, dopo le vicende che hanno riguardato Vittorio Cecchi Gori, è un evento che meritava un approfondimento e una retrospettiva, ora entrambi offerti dal documentario Cecchi Gori - Una famiglia italiana, in streaming on demand su CG Digital, Apple Tv, Google Play, Chili e Rakuten.

Il film di Simone Isola e Marco Spagnoli riassume 60 anni di attività cinematografica di Mario Cecchi Gori prima e di suo figlio Vittorio Cecchi Gori dopo: è lo stesso Vittorio a ripercorrere questa galleria di divi, successi (di pubblico e critica) e persino Oscar, ben quattro (tre per La vita è bella, uno per Il Postino). Vittorio narra anche del periodo difficile che ha vissuto e dello sgretolarsi di quell'impero del quale, come ammette, lui stesso aveva realizzato troppo tardi d'aver perso il controllo. Pubblico e privato s'intrecciano, così come s'intrecciano le testimonianze di chi ha dovuto alla famiglia Cecchi Gori la sua fama o il consolidarsi della propria carriera, da personaggi del mondo dello spettacolo (Carlo Verdone, Leonardo Pieraccioni, Roberto Benigni, Giuseppe Tornatore, Lino Banfi, Rocco Papaleo, Marco Risi), a sportivi legati alla Fiorentina (Claudio Ranieri, Giancarlo Antognoni, Roberto Mancini).