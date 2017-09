Cattivissimo Me 3 ancora in vetta al boxoffice, tallonato da Dunkirk

Cattivissimo Me 3, nuova fatica dell'Illumination Entertainment, continua a dominare la vetta del boxoffice italiano del weekend, con altri 3.610.000 euro incassati, che confluiscono nell'ottimo totale di 11.240.000 euro: nessuno può fermare i Minion. Non ci riesce nemmeno l'ottimo Dunkirk di Christopher Nolan, che al suo weekend di debutto si colloca secondo con 2.961.000 euro, ma ha una media per sala più alta di Cattivissimo Me 3, cioè 4.390 euro per 674 copie (contro 3.816 per 946).



Scende di una posizione, dalla seconda alla terza, l'action Overdrive con Scott Wastwood: questo weekend porta a casa 383.000 euro e tocca i 990.000, rivelando una tenuta di strada insospettabile.

Stabile al quarto posto l'horror Amityville - Il risveglio, seguito e in un certo senso reboot di un classico: registra altri 260.000 euro e tocca i 776.000, confermando la sopravvivenza degli horror in ogni circostanza di botteghino. In coda alla top five, cascando dalla terza posizione, ritroviamo Charlize Theron nell'action stilizzato Atomica bionda: a questo giro si accontenta di 206.000 euro, per un totale italiano di 1.603.000.



