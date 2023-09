Castiglione del Cinema apre con l'evento speciale "ARTE EVASIVA: IL CARCERE - Dall'immaginario cinematografico alla realtà"

News Cinema

Dalle 14.00 al Nuovo Cinema Caporali sarà possibile assistere a una serie di incontri con relatori di spicco, una mostra con opere provenienti dal carcere di Rebibbia, la proiezione del documentario Peso Morto e la performance del cantautore The Niro. L’intervento di Enrico Brignano con la consegna del premio Vaime, chiuderà il pomeriggio.

Il 28 Settembre 2023 il festival Castiglione del Cinema - Il Trasimeno racconta, storie di film e personaggi aprirà con l’evento speciale Arte Evasiva – Il Carcere: Dall’Immaginario Cinematografico alla Realtà. A partire dalle ore 14.00 al Nuovo Cinema Caporali sarà possibile assistere a una serie di incontri con relatori di spicco, una mostra d’arte con opere provenienti dal carcere di Rebibbia, la proiezione del documentario Peso Morto di Francesco Del Grosso e la performance musicale del cantautore The Niro. La pregevole presenza nell’intervento finale dell’attore Enrico Brignano con la consegna del premio Vaime, chiuderà il pomeriggio.

Stefania Vichi, Responsabile degli Eventi e Iniziative Speciali di Castiglione del Cinema in conferenza stampa ha detto: “Con l’Ordine degli Avvocati di Perugia, “Commissione oltre il diritto”, abbiamo ideato questo atipico evento di apertura che ha la missione di coinvolgere il pubblico in un mondo poliedrico, tra musica, pittura e ovviamente il cinema, per raccontare la realtà carceraria italiana e far emergere temi che spesso rimangano sommersi. Un’iniziativa innescata dall’ingente produzione contemporanea di film e serie tv che ha trattato il tema del carcere in questi anni. Il titolo dell’evento è infatti: “Arte evasiva. Il carcere dall’immaginario cinematografico alla realtà”.



Tale iniziativa nasce da una riflessione innescata dall’ingente produzione contemporanea di film e serie tv che includono il tema del carcere, dimostrando come l’arte cinematografica possa illuminare questioni sociali di fondamentale importanza, spesso trascurate. L’arte del cinema è un potente mezzo per leggere e comprendere la società e questo evento si propone di trasportare il pubblico dall’immaginario cinematografico alla realtà, stimolando un profondo dibattito sulla questione carceraria e sulla sua rilevanza nella nostra società.



“Avremo modo di incontrare professionisti del settore come l’Avv. Penalista Ilario Taddei e di presentare il libro di Ludovica Cherubini Scarafoni sul tema dell’abolizionismo carcerario come utopia concreta. A seguire, il cantautore romano The Niro ci regalerà una sua performance e ci parlerà del progetto che ha iniziato nelle carceri, mettendo in musica le poesie scritte dai detenuti. Inoltre, sarà allestita anche una mostra d’arte con le opere dei detenuti di Rebibbia con la collaborazione dell’associazione “Seconda Chance”. Il pomeriggio sarà chiuso dalla proiezione del film Peso Morto di Francesco Del Grosso, alla presenza del regista e del protagonista Angelo Massaro che ha trascorso 21 anni di ingiusta detenzione e del giornalista che ha scritto e prodotto Peso Morto Valentino Maimone” ha aggiunto Vichi.

L’evento è gratuito e aperto a tutti. Inoltre, per gli Avvocati, la partecipazione è accreditata con n.2 crediti formativi in ordinamento giudiziario e in procedura penale dall’ordine degli avvocati di Perugia.

Sul sito di Castiglione del Cinema il programma completo dell’evento: www.castiglionedelcinema.it