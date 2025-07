Casa in fiamme: ecco il trailer del film spagnolo in arrivo al cinema

News Cinema

In uscita il 10 luglio distribuito da Movies Inspired il nuovo film del regista Dani de la Orden (quello della fortunata serie Élite). Ecco trailer italiano e trama di Casa in fiamme.

Montse è determinatissima: niente e nessuno potrà rovinare il fine settimana che ha organizzato nella sua casa sulla Costa Brava per riunire una famiglia molto allargata. Ma sappiamo bene come spesso le cose non seguano i nostri desideri, e che perfino le migliori disposizioni d'animo possono dissolversi di fronte a problemi e imprevisti. È quello che accade in Casa in fiamme, film spagnolo (anzi, catalano) che vedremo al cinema dal 10 aprile distribuito da Movies Inspired.

Casa in fiamme è stato scritto da Eduard Sola, premiato con il Goya e il Gaudì (gli Oscar spagnoli e catalani) per questo copione, e diretto da Dani de la Orden, un regista che in Italia conosciamo soprattutto per la popolare serie Netflix intitolata Élite. Del cast fanno parte Emma Vilarasau, Enric Auquer, María Rodríguez Soto, Alberto San Juan, Clara Segura, José Pérez-Ocaña e Macarena García, e questa è la trama completa.

Montse è molto emozionata perché sta per trascorrere un fine settimana con tutta la famiglia nella sua casa di Cadaqués, sulla Costa Brava. È divorziata da diverso tempo, il suo ex ha una nuova compagna, i suoi figli sono cresciuti e vivono la loro vita senza prestarle alcuna attenzione. Ma niente e nessuno potrà rovinare l’umore di Montse; ha aspettato questo momento troppo a lungo, lo ha sognato troppo a lungo: questo fine settimana sarà un fine settimana ideale... anche se dovrà bruciare tutto per fare in modo che lo sia.

Casa in fiamme si è anche aggiudicato tre premi Feroz, che vengono assegnati ogni anno dall'Associazione dei Giornalisti Cinematografici di Spagna: quello per la migliore commedia, la migliore sceneggiatura e la migliore attrice di commedia, andato alla protagonista Emma Vilarasau. Ecco il trailer e il poster italiani del film.

Casa in fiamme: trailer e poster del film