Carolina Crescentini e Motta le guest star dell'Andaras Traveling Film Festival 2024

Giunto alla sesta edizione, continua a crescere il festival sardo dedicato al cinema corto di viaggio. Il programma completo è stato reso noto poche ore fa.

Sono l'attrice Carolina Crescentini e il cantautore Francesco Motta, coppia anche nella vita, le guest-star dell'edizione 2024 di Andaras Traveling Film Festival, la manifestazione estiva dedicato al cinema corto di viaggio che si svolge nei comuni di Fluminimaggiore, Buggerru e Iglesias, lungo la splendida Costa delle Miniere, in Sardegna.

La sesta edizione di questo piccolo ma affascinante festival di terrà tra il 15 al 20 luglio 2024.

A Iglesias, Carolina Crescentini sarà protagonista di un inedito talk su cinema e recitazione, soffermandosi sulla sua esperienza personale e sui ruoli che l’hanno resa nota al grande pubblico come la ‘cagna maledetta’ di ‘Boris’ o la diraettrice del carcere di ‘Mare fuori’. Francesco Motta, in dialogo con Ilaria Porceddu, la nota musicista sarda ex concorrente di XFactor, seconda a Sanremo Giovani 2023, è ospite di un incontro tra musica e parole. A seguire il cantautore e polistrumentista si esibirà in un imperdibile concerto acustico che ripercorre i suoi successi più noti, proposti con nuovi arrangiamenti pensati proprio per l’esibizione a #ATFF24.

Le serate del festival - tra incontri, presentazioni di libri, masterclass, mostre, attività immersive, location scouting e concerti che precedono le proiezioni di film in concorso - saranno condotte dall'attrice sarda Enrica Pintore, la bellissima interprete di Clelia Callilgaris nella serie Il Paradiso delle Signore.

Tra gli altri ospiti ci saranno anche Ginny Chiara Viola, Ginny per gli amici, astrologa e storica contributor di Radio Deejay, che presenterà il suo libro "L’era dell’acquario" (Gribaudo), ma anche Luna Gualano e Sveva Mariani, regista e interprete del film che chiuderà la manifestazione, La guerra del Tiburtino III.

Gualano sarà anche protagonista di una delle tre masterclass della neonata Andaras Summer School, assieme a quella tenuta da Francesca Scanu sulla sceneggiatura e da Saverio Pesapane su distribuzione e produzione.

Il programma completo degli eventi e delle proiezioni e del concorso di Andaras Traveling Film Festival è disponibile sul sito ufficiale del festival.