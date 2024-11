Carbonia Film Festival 2024: al via domani la nuova edizione, per raccontare la contemporaneità e il territorio

News Cinema

Prende il via domani, 13 novembre, per proseguire fino al 17, l'edizione 2024 di Carbonia Film Festival, manifestazione cinematografica dedicata ai temi dell'immigrazione e del lavoro. Diretta da Francesco Giai, ha un ricco calendario di proiezioni, incontri, mostre e attività. L'apertura avverrà presso la Biblioteca Comunale, dove sarà inaugurata la mostra fotografica Sguardi Plurali sull'Italia Plurale, che offre uno sguardo sulla diversità culturale immortalata dai fotografi Deka Mohamed Osman e Mounir Derbal. A seguire verrà proiettato, presso la Fabbrica del Cinema, il film di Milad Tangshir Anywhere, Anytime, storia di un immigrato clandestino che cerca la sua libertà nella città di Torino. Dopo il film, ci sarà un incontro con il regista e con il co-sceneggiatore Daniele Gaglianone.

Nelle giornate successive, il pubblico del festival assisterà a una serie di incontri e masterclass. Rosa Palasciano presenterà Taxi Monamour di Ciro De Caro, Majid Bita parlerà della sua graphic novel "Nato in Iran" e Mohamed Jabaly del suo Life is Beautiful. Ancora, Silvia Luzi e Luca Bellino presenteranno Luce, mentre la regista Isabella Mari e la produttrice Claudia Canfora introdurranno il documentario Si dice di me. Last but least il festival ospiterà il regista Francesco Costabile, che, a partire dal suo film Familia, approfondirà il tema dei rapporti familiari dolorosi e tossici.

Da segnalare è anche l’anteprima di Sembrava non finire mai, il film esito del lavoro in residenza del Carbonia Cinema Giovani Filming Lab 2023, il progetto promosso dalla Società Umanitaria di Carbonia, coordinato dal regista Daniele Gaglianone.

Nella giornata finale del Carbonia Film Festival torna l'appuntamento con lo Spazio Sardegna con Pasqua pomeriggio di Stefano Cau e la presentazione del teaser del film, provvisoriamente intitolato Sulcis e diretto da Mario D'Acunto e Gabriele Pappalardo, che si soffermano su due dei personaggi già protagonisti di Come Scintille nel Buio di Daniele Gaglianone (esito del Filming Lab 2022).

A chiudere la manifestazione sarà il cantautore Dente, che con Simone Chiarolini porterà in scena IPERBOLICA - Letture e canzoni tra le stelle e il mare, un reading musicale basato su libri, immagini e canzoni che hanno parlato del cosmo e delle profondità degli oceani.

Carbonia Film Festival è organizzato dal Centro Servizi Culturali Carbonia della Società Umanitaria - La Fabbrica del Cinema e CSC Cagliari della Società Umanitaria - Cineteca Sarda, insieme alla Regione Autonoma della Sardegna e al Comune di Carbonia, con il sostegno di Fondazione Sardegna Film Commission. Per maggiori informazioni sulla nuova edizione, vi rimandiamo al sito ufficiale del festival.