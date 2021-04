The Falcon and the Winter Soldier: La risposta di Anthony Mackie alla notizia di Captain America 4

News Serie TV

L'attore commenta le indiscrezioni degli ultimi giorno su un nuovo film e una seconda stagione della serie tv.

La notizia è sulla bocca di tutti i fan della Marvel: Sam Wilson è ufficialmente il nuovo Captain America. Lo ha definito il finale di The Falcon and the Winter Soldier, la serie evento disponibile in streaming su Disney+, nel quale il personaggio interpretato da Anthony Mackie ha indossato un nuovo, glorioso costume che incorpora anche le ali di Falcon. Ora circola insistentemente una voce secondo cui Marvel Studios e lo sceneggiatore Malcolm Spellman continueranno la storia in un nuovo film, Captain America 4. Indiscrezioni alle quali Mackie ha risposto nelle ultime ore durante un'intervista con Entertainment Weekly.

Captain America 4: La riposta di Anthony Mackie

"L'ho saputo ieri mentre mi trovavo praticamente in un negozio di alimentari", ha detto Mackie. "Il cassiere, Dwayne, un bravo ragazzo, mi ha chiesto: 'Ehi, amico. È vero?!'. Gli ho risposto: 'Non ne so nulla'. È questo che mi piace del lavorare per Marvel. Ti chiamano e ti dicono cose tipo 'Vieni a Los Angeles. Vogliamo dirti cosa sta succedendo'. Quindi, non vedo l'ora di scoprire cosa succederà, ma non ho sentito nulla".

Mackie ha detto di non aver sentito nulla neppure a proposito di una seconda stagione di The Falcon and the Winter Soldier su Disney+. "È sempre fantastico lavorare con Sebastian Stan. E Kari Skogland, la nostra regista, è stata straordinaria. Sarebbe dannatamente divertente farlo". E se, parlando della popolarità ancora maggiore che vestire il costume di Captain America gli donerà, ha aggiunto che "Non so cosa mi aspetti, ma sicuramente non è quello che pensavo sarebbe stato", a proposito del nuovo costume, composto da "10 o 12 pezzi", ha detto che lo ha sorpreso constatare la scampata fuga di notizie. "Eravamo nel centro di Atlanta, nel mezzo dell'Atlantic Station, circondati da non so quanti condomini, stavamo girando un'enorme scena di combattimento e nessuno ha scattato foto. È stato pazzesco".

Un diverso Captain America

Sam Wilson sarà un Captain America diverso da Steve Rogers e John Walker, i suoi predecessori interpretati da Chris Evans e Wyatt Russell rispettivamente. Qualcosa che ha a che fare con il modo in cui il personaggio ha gestito Karli (Erin Kellyman) e i Flag-Smashers. "Ricordate, è un consulente e un tipo normale al quale è capitato di diventare un Vendicatore. Non ci sono superpoteri, non c'è un super costume, non c'è un super siero. È solo un uomo", ha spiegato Mackie. "Adoro l'idea di lui che si muove nelle vesti di Captain America, come qualcuno che porta pace e cambiamento invece di distruzione e forza fisica".