Captain America: Brave New World, rivelato il look del cattivo?

Il supervillain di Captain America: Brave New World, tra poche settimane al cinema, è Il Capo (The Leader), interpretato da Tim Blake Nelson. Un leak ci mostra come appare nel film con Anthony Mackie e Harrison Ford. Ha il suo testone dei fumetti?

Non è un annuncio ufficiale, però l'affidabile scooper Kepler ha pubblicato anzitempo su X del materiale promozionale di Captain America: Brave New World, in uscita al cinema il 12 febbraio. In questa manciata di immagini si vede il villain del film, interpretato da Tim Blake Nelson, cioè The Leader, noto come Il Capo nelle edizioni italiane dei fumetti Marvel. Da quel che si evince, il team Marvel Studios per la regia di Julius Onah ha mantenuto il curioso aspetto estetico del personaggio... il suo testone.





Il Capo si mostra in immagini promozionali di Captain America: Brave New World