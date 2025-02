Captain America Brave New World: "Quando scegli un eroe, scegli chi cerchi di essere", la video intervista con Danny Ramirez

News Cinema

In questa video intervista Danny Ramirez, interprete del nuovo Falcon in Captain America Brave New World, ci racconta qualcosa dei temi del film e della sua esperienza sul set: Anthony Mackie e Harrison Ford lo hanno messo completamente a suo agio... e non se l'aspettava.

Captain America: Brave New World non è solo l'occasione per Anthony Mackie alias Sam Wilson di essere il mattatore di un blockbuster tutto suo: anche Danny Ramirez ha la sua grande ribalta, ereditando dal neo-Cap il ruolo di Falcon. Una posizione gregaria di cui non si vergogna affatto il suo simpatico attore, col quale abbiamo chiacchierato in questa videointervista. Gli abbiamo chiesto come abbia fatto suo il personaggio e quale sia per lui il significato di eroismo che il film trasmette. Come ha poi interagito sul set con Mackie? C'era lo stesso cameratismo che c'è tra Sam e Joaquin?



Captain America: Brave New World: La nostra video intervista a Danny Ramirez - HD

Captain America Brave New World, la carriera di Danny Ramirez