Captain America Brave New World, Anthony Mackie: "Un eroe non cerca i conflitti, li risolve", la nostra intervista video

Abbiamo intervistato Anthony Mackie, ex-Falcon e nuovo Cap in Captain America: Brave New World, al cinema dal 12 febbraio. Abbiamo discusso con lui del personaggio, del registro del film e del loro rapporto con Kevin Feige, boss dei Marvel Studios.

Anthony Mackie affronta un momento importante della sua carriera: dopo la consacrazione a nuovo Cap al termine della serie The Falcon and the Winter Soldier, è ora il protagonista di Captain America: Brave New World, al cinema dal 12 febbraio, dove divide lo schermo con Harrison Ford (Ross / Red Hulk) e Danny Ramirez (nuovo Falcon), per la regia di Julius Onah. In questa video intervista abbiamo parlato con lui di questo onore, della personalità del suo Sam Wilson (cosa significa essere un eroe?) e del genere del thriller politico, rivisitato in salsa marveliana. Ci siamo anche tolti la curiosità di domandargli come funzioni il rapporto di attori e autori con Feige.



Captain America: Brave New World: La nostra video intervista a Anthony Mackie, protagonista del film nei panni del nuovo Captain America - HD

