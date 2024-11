Captain America: Brave New World, il nuovo trailer italiano del cinecomic Marvel

News Cinema

Dal 12 febbraio sarà al cinema Captain America: Brave New World. Vi presentiamo il nuovo trailer italiano del cinecomic dei Marvel Studios con Anthony Mackie, Harrison Ford e Danny Ramirez.

Bisognerà attendere il 12 febbraio per ammirare nei cinema Captain America: Brave New World di Julius Onah, nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe, con Anthony Mackie nei panni ancora di Sam Wilson (ex-Falcon) e Harrison Ford in quelli di Thaddeus Ross alias Red Hulk. Un nuovo trailer in italiano gioca più a carte scoperte sullo scontro tra le due parti, con sequenze d'azione aeree piuttosto spettacolari...



Captain America: Brave New World: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film Marvel - HD

Captain America Brave New World, la trama del film con Anthony Mackie e Harrison Ford

Sam Wilson (Anthony Mackie sullo schermo), come ricorderà bene chi ha guardato la serie The Falcon and the Winter Soldier su Disney+, ha preso il posto di Steve Rogers, e lo mantiene nell'imminente Captain America: Brave New World, diretto dal Julius Onah di The Cloverfield Paradox. La trama del film presuppone che la sicurezza dell'ex-generale ora presidente degli Stati Uniti Thaddeus "Thunderbolt" Ross (Harrison Ford) abbia una falla, e che Ross rischi la vita in un attentato: c'è un complotto globale in corso, e Wilson - da responsabile della sicurezza e simbolo di speranza - sente di dover risolvere la situazione. Capirà però presto che le cose sono molto più complesse di quanto avesse previsto: e che essere all'altezza di Steve richiederà sempre più coraggio e nervi saldi.

Captain America Brave New World è stato scritto da Malcolm Spellman e Dalan Musson (showrunner e sceneggiatore della citata serie), insieme a Matthew Orton, che aveva già contribuito a Moon Knight, sempre su Disney+. Nel cast ci sono anche Danny Ramirez, Giancarlo Esposito, Liv Tyler, Tim Blake Nelson e Rosa Salazar.