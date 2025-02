Captain America Brave New World, i commenti di personaggi e interpreti

News Cinema

Captain America Brave New World è al cinema, così vi presentiamo una selezione di considerazioni sul film da parte dei suoi interpreti, personaggio per personaggio. Il Marvel Cinematic Universe riparte da qui?

Captain America: Brave New World è al cinema: mentre il Marvel Cinematic Universe riaccende i motori, leggiamo cosa hanno dichiarato dei loro personaggi e della loro esperienza sul film i membri principali del cast: Anthony Mackie come protagonista, Harrison Ford nei panni del Generale Ross che fu di William Hurt, Danny Ramirez come nuovo Falcon, Giancarlo Esposito come Sidewinder, Shari Haas come Sabra e Tim Blake Nelson inquietante Capo (The Leader).

L'esperienza di Captain America Brave New World raccontata dal cast

In Captain America: Brave New World, il nuovo Cap alias Sam Wilson (Anthony Mackie) si ritrova a collaborare con Thaddeus "Thunderbolt" Ross (Harrison Ford) ora Presidente, un uomo che in passato non si è rivelato di certo amichevole nei riguardi dei supereroi: un attentato ai suoi danni costringe Sam a indagare per conto suo su inquietanti dietro le quinte che potrebbero portare il mondo verso una nuova Guerra Mondiale. Ecco qualche dichiarazione del cast, dalla conferenza stampa internazionale. Leggi anche Captain America: Brave New World, la nostra recensione del film con Anthony Mackie e Harrison Ford Captain America: Brave New World: Un Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano del Film Marvel - HD

Anthony Mackie, il nuovo Captain America in Brave New World

È come una famiglia, vedi questo personaggio che sboccia e ha il suo momento di gloria. Sono felice di averlo potuto fare con le star e gli amici con cui ho iniziato. [...] Questo film stabilisce la personalità autonoma di Sam, la sua versione di Captain America. E il fatto che non abbia mai preso il siero, il fatto che sia l'uomo medio dei Captain America, credo che pagherà nel futuro del marchio, perché porta la prospettiva di un uomo normale, non di un supertizio. [...] Credo che Sam e Steve Rogers siano simili da tanti punti di vista. Credo che Steve scelga Sam per lo scudo, per via della sua distintà integrità e umanità.[...]

In Sam Wilson c'è un certo livello di compassione e comprensione, perché ricordate che quando lo incontrammo assisteva i veterani, lo era lui stesso. È un libro aperto di buone intenzioni e buona volontà. Questo alimenta la sua versione di Captain America, come uomo. [...] Julius Onah il regista e io ne abbiamo parlato all'inizio: come portiamo quella comprensione e quell'empatìa in un film d'azione di questo peso, per mostrare che bella persona è Sam Wilson, accostata a una brutale forza della natura?

Harrison Ford, Red Hulk contro Captain America

Spero che il personaggio ritorni, spero che nei racconti possa diventare qualcosa di diverso da Red Hulk. Credo che abbiamo ora la capacità di passare dalla sua "hulkosità" alla sua forma umana, ma comunque non dipende da me. [...] Credo che il personaggio fosse molto giusto per me, mi sono sentito onorato di aver costruito il mio lavoro sulle fondamenta posta da un grandissimo attore, William Hurt. E la storia è una grandiosa estensione delle storie di cui Thunderbolt Ross ha fatto parte. Poi io guardavo i film Marvel, vedevo attori che mi piacevano e ammiravo molto che si divertivano, e ho pensato: ehi, voglio divertirmi pure io! [...]

Comunque credo che sia essenziale fare un film che rappresenti un'esperienza per il pubblico, che vi possa investire a livello emotivo. Nel contesto di un film così orientato all'azione e fantasioso, ci vuole una rappresentazione riconoscibile dell'umanità. [...] Bisogna concedere al pubblico la sorpresa, in questo coinvolgimento emotivo. E non devono immaginare dove saranno portati. Credo che questo film ci riesca alla grande. [...]

[Per quanto riguarda il suo approccio all'interpretazione di Red Hulk]: Mi sono lasciato andare... e nessuno mi ha fermato!

Danny Ramirez, il nuovo Falcon in Brave New World

Ascoltare i racconti di Anthony sulle lettere che scriveva a Kevin Feige, chiedendo di essere nell'MCU, mi rende ancora più umile all'idea di aver ricevuto la possibilità di entrare in un mondo pre-esistente. Ma vedo anche tanti parallelismi con la mia vita, l'idea di poter lavorare con alcuni dei miei eroi, ammirandoli lì sul set. Era un sogno sia per Danny sia per Joaquin [il suo personaggio, ndr]. Ha reso tutto più facile. [...]

E il modo in cui Anhony domina il set, con le sue battute a mitraglia, ti dà il permesso di essere te stesso in pieno. Mi dà anche la fiducia per le scelte che compio in una scena, per via dell'energia che c'è sul set. E nessuno ti giudica. Tutti fanno il tifo per tutti. E per me è anche una carta bianca per improvvisare. [...] È bellissimo quando insegui quella magia, ma tante cose devono andare bene per coglierla. E dopo aver guardato il film, penso che un po' di quella magia l'abbiamo imprigionata, mi spiego?

Giancarlo Esposito, lo spietato Sidewinder

Per me la profondità di questo film è nei rapporti tra i personaggi: si creano empatìa, amicizia, fiducia ma anche sospetto, questi elementi mi stuzzicano. [...] Ma la cosa che mi piaceva di più era l'idea di portare un nuovo personaggio in questo mondo. [...] C'è il detto: "Non puoi condurre nessuno se non sai seguire". Quando guardiamo questi film c'è questo personaggio, Sam Wilson, in prima linea: uno che ha guardato il mondo dietro le quinte, per quello che è, poi ha raccolto tutto il suo coraggio e la sua umanità per adattarsi, scegliendo di essere dalla parte del bene. Tutti questi elementi mi appartengono nella vita, ci sono cresciuto. Per me è un film molto personale, anche se interpreto un altro personaggio. C'è qualcosa di Captain America che mi piace parecchio, pure se interpreto Sidewinder. Vedo questo film e vedo uno che seguirei. E nel mondo di oggi, vogliamo seguire una persona che sia al servizio di altri esseri umani. La profondità di questo film, insieme al livello di puro intrattenimento, tocca corde profonde. [...] Tutti vogliamo essere brave persone.

Shira Haas, una Sabra che non risparmia un colpo

Sì, ci sono voluti mesi di allenamento, cinque volte a settimana. Mi piacciono la ginnastica e lo sport, ma qui eravamo a un altro livello! È stato un piacere, anche calarmi nei panni di questo personaggio, in questo mondo, era una cosa molto diversa, mai fatta prima nella mia carriera, è un regalo per un'attrice fare cose diverse. [...]

È stato anche difficile rendere il suo lato drammatico, almeno per come la vedo io, mentre mi stavo divertendo così tanto a fare la dura, in queste scene così adrenaliniche, tenere in conto anche il suo passato e le sue origini, cercando di rendere quest'altro aspetto.

Tim Blake Nelson is back, nei panni del Capo!

Samuel Sterns diventato The Leader [Il Capo, ndr] è guidato da una giustizia ottenuta con l'anarchia. [...] In questa versione, che non mi aspettavo di interpretare, ho dovuto migliorare come attore. Hanno scritto un bellissimo personaggio che è stato una bella sfida da interpretare, e non avrei saputo farlo quindici anni fa [in L'incredibile Hulk, ndr], perchè non penso che fossi l'attore che spero di essere adesso. Come attori vogliamo sempre crescere, e sento che avevo bisogno di questa maturità per interpretare quello che avevano scritto. E sono incredibilmente grato di essere stato richiamato. [...]

Quando guardo questo film, rimango stupito per come tutti ci divertiamo... seriamente. [...] Harrison, la cosa che amo di lui, è che quando vedo la sua performance, vedo uno dei grandi in un film tratto da un fumetto. So che tutti mi prenderanno in giro, ma mi sembra che interpreti Re Lear. È una cosa troppo forte da vedere, quel livello di dedizione per questa mitologia americana che è il Marvel Cinematic Universe.