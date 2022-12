Cantando sotto la pioggia torna al cinema in versione restaurata in 4K : le date e i dettagli dell'evento

News Cinema

Il cult Cantando sotto la pioggia, con gli intramontabili Gene Kelly, Donald O'Connor e Debbie Reynolds, torna al cinema in versione restaurata. Ecco le date e i dettagli di un appuntamento imperdibile

Cantando sotto la pioggia - intramontabile cult del 1952 - tornerà al cinema in versione restaurata in 4K. Il musical ha contribuito a consacrare il mito di Gene Kelly - insieme a Un Americano a Parigi - e si è ritagliato un posto indelebile nei cuori di milioni di spettatori e nelle classifiche dei film migliori di tutti i tempi, dove - a vario titolo - finisce sempre con il figurare. Ecco dunque i dettagli e le date di un appuntamento imperdibile.

Cantando sotto la pioggia - I dettagli del ritorno in sala

In occasione del 70° anniversario, Cantando sotto la pioggia tornerà dunqe in sala - dal 5 dicembre -, in una versione restaurata in 4K da Warner Bros e distribuita dalla Cineteca di Bologna, per il progetto Il Cinema Ritrovato. Ed è proprio durante il Festival del Cinema Ritrovato che la nuova edizione del musical è stata presentata in anteprima, in una Piazza Maggiore gremita di gente. Come accennato, la pellicola gode infatti di un affetto che con il trascorrere degli anni è solo aumentato e di pareri positivi da parte della critica. Nel 1998 l'American Film Instituite ha inserito Cantando sotto la pioggia (Singin' in the Rain) al decimo posto della classifica dei 100 migliori film statunitensi di tutti i tempi, mentre dieci anni dopo il titolo è salito al quinto posto. Nell'elenco riguardante esclusivamente i musical, detiene invece un incostrastabile primo posto.

Singin' in the Rain - I motivi di un successo intramontabile

Cantando sotto la pioggia è ambientato nel 1927, anno che ad Hollywood ha segnato l'epocale passaggio dal cinema muto al sonoro. Protagonista della pellicola è uno straordinario Gene Kelly, nel ruolo di Don Lockwood, acclamata star del muto, con un passato da ballerino e da stuntman, la quale deve trovare il modo di passare indenne al "lato oscuro del cinema", il sonoro. Ad aiutarlo, il suo migliore amico, il musicista Cosmo Brown (Donald O' Connor) e la timida e talentuosa cantante Kathy Selden, di cui Don è perdutamente innamorato. Ad interpretare Kathy è Debbie Reynolds - madre di Carrie Fisher e nonna di Billie Lourd - bravissima nel tener testa a un Gene Kelly in stato di grazia. Ma i motivi del successo di Cantando sotto la pioggia non risiedono solo nel cast. A rendere indimenticabile il cult è anche la regia dello stesso Gene Kelly e di Stanley Donen e la sceneggiatura, scritta dalla formidabile coppia Adolph Greene e Betty Comden, in grando di infondere in una trama semplice e lineare la satira nei confronti del mondo di Hollywood, un umorisimo sottile e raffinato e la giusta dose di romantiscimo. Il tutto condensato in coreografie impeccabili e in una delle colonne sonore più iconiche della Storia del cinema. Appuntamento dunque al 5 dicembre, per riscoprire il fascino di un film senza tempo.