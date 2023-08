Cannibal Holocaust: torna al cinema in 4K il leggendario film di Ruggero Deodato - Guarda il trailer

News Cinema

Dopo il restauro di Profondo Rosso, Cat People riporta in sala dal 21 agosto, uno dei film più estremi della storia del cinema. Da oggi 16 agosto partono le anteprime: ecco dove vedere Cannibal Holocaust di Ruggero Deodato, il nuovo trailer, la trama e il poster.

Scomparso lo scorso 29 dicembre, Ruggero Deodato è stato uno dei più importanti registi nella storia del cinema di genere italiano. Autore di decine di film di vari generi (dal sandalone all'horror, passando per il fantasy, il poliziottesco, l'erotico, il thriller e altro ancora: da non perdere è il suo Uomini si nasce poliziotti si muore, sceneggiato da Fernando Di Leo) Deodato però deve la sua fama internazionale soprattutto a un film che ha assunto connotati leggendari.

Dopo aver diretto nel 1977 Ultimo mondo cannibale (un film rimasto invisibile per anni, e che verrà proiettato in versione restaurata al Festival di Venezia nella sezione Venezia Classici, presentato da Nicolas Winding Refn), Deodato nel 1980 si spinge ancora più oltre e firma Cannibal Holocaust, che gli procurerà controversie e denunce, ma anche l'ammirazione di generazioni di registi, tra i quali Oliver Stone, Quentin Tarantino, Eli Roth e lo stesso Refn, che ha dichiarato di aver rubato dal film «tutto il possibile, sia visivamente che tecnicamente».

In più Cannibal Holocaust, diviso in due parti, la prima girata in 35mm e la seconda in 16, per dare una maggiore impressione di ruvido realismo, può essere considerato a pieno titolo un film che ha anticipato la moda contemporanea del found footage. La storia del film è infatti quella di un antropologo che parte per la foresta amazzonica alla ricerca di quattro giovani documentaristi che volevano realizzare un film sulle tribù indigene e che sono scomparsi misteriosamente. Entrato in contatto con i cannibali amazzonici, l'antropologo riuscirà solo a trovare i rulli della pellicola dei ragazzi scomparsi, sulla quale è documentata anche la loro atroce fine.

Censurato in innumerevoli paesi, amatissimo in altri (in Giappone fu il secondo incasso del 1982 dietro a E.T.), Cannibal Holocaust torna nei cinema italiani in versione integrale restaurata in 4K in questa calda estate 2023 grazie a Cat People, la distribuzione che ha anche riportato in sala, qualche settimana fa, Profondo rosso di Dario Argento.

L'appuntamento al cinema con Cannibal Holocaust è previsto ufficialmente dal 21 agosto, ma già da oggi 16 agosto ci sono le prime anteprime.

Qui potete trovare l'elenco delle sale che proiettano o proietteranno Cannibal Holocaust, che è vietato ai minori di 18 anni (o di 16 se accompagnati da un adulto).

Questo è invece il trailer di Cannibal Holocaust realizzato per questa nuova uscita cinematografica.





Quattro giovani ed esaltati documentaristi newyorchesi spariscono nella foresta amazzonica durante le riprese di un documentario sulle tribù indigene.

L’antropologo Harold Monroe (Robert Kerman) si reca alla ricerca dei dispersi ma, una volta entrato in contatto con i cannibali del posto, tutto ciò che riesce a trovare sono soltanto i rulli di pellicola 16mm della troupe che riveleranno il tragico destino dei ragazzi scomparsi.

Il più grande e discusso film di Ruggero Deodato torna per la prima volta nelle sale italiane in versione integrale restaurata in 4K, vietato ai minori di 18 anni (16 se accompagnati da un adulto) e privo di tagli.

Crudele, estremo, esplicito, scioccante, talvolta rivoltante. Può un film che condanna il sensazionalismo essere sensazionalista a sua volta? Questa è solo una delle tante questioni che Cannibal Holocaust, diretto nel 1980 dal compianto Ruggero Deodato, riesce a sollevare ancora oggi. In epoca di profili, leak, fake news, challenge e stories, ora che un certo tipo di esaltazione di sé è alla portata di tutti, il quesito è aperto più che mai.

Anticipatore dell’horror finto-documentario odierno – il found footage, da The Blair Witch Project a The Visit di M. Night Shyamalan, passando per Rec – La paura in diretta, Cloverfield e Paranormal Activity – e di tutto un modo di narrare per immagini “trovate”, Cannibal Holocaust resta un titolo cruciale nella storia del cinema e del suo linguaggio, un film maledetto o da maledire per come unisce orrore e realismo, tortura e morale, brutalità e etica.

Un tilt di sensazioni realizzato secondo un modello attualmente inconcepibile, la cui sfrontata e grezza sincerità rimane ineguagliata e irreplicabile. Tra il vero e il falso, il ricostruito e il rubato, Cannibal Holocaust con il suo realismo mette a nudo la perversione, andando oltre il semplice horror e la mera oscenità.