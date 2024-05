Cannes 2024, Francis Ford Coppola conquista la Croisette: foto e video dal red carpet di Megalopolis

News Cinema

Megalopolis non ha avuto vita facile, tra le difficoltà nel trovare una distribuzione e le gravi accuse piombate sul regista Francis Ford Coppola. Superati gli ostacoli, il film, il suo autore e cast sono approdati a Cannes, accolti da una calorosa ovazione.

Francis Ford Coppola è arrivato al Festival di Cannes e, con lui, il cast di Megalopolis. Il leggendario regista, 85 anni, ha sfilato sul red carpet accanto ad Adam Driver, Nathalie Emmanuel, Giancarlo Esposito, Shia LaBeouf, Jon Voight e Laurence Fishburne. Malgrado le recenti polemiche legate al film e alla sua stessa figura, il 'papà' de Il Padrino è stato accolto con calore dalla folla. Anche gli attori, sul tappeto rosso, gli hanno dedicato un affettuoso applauso.

Megalopolis: tra caos e polemiche arriva a Cannes 2024

Non è stato semplice, per Megalopolis, raggiungere il pubblico. Fino ad un mese fa, girava voce che nessuna major fosse propensa a distribuire il film. Alla proiezione per i distributori hanno partecipato proprio tutti - da Netflix a Warner Bros., passando per Sony - eppure, nessuno avrebbe creduto nel potenziale commerciale della pellicola al punto da sposare la causa. Ad oggi, fortunatamente, possiamo tirare un sospiro di sollievo: Megalopolis sarà distribuito in Italia da Eagle Pictures.

Pensare che un film di Francis Ford Coppola abbia difficoltà a trovare una distribuzione, in effetti, somiglia all'incipit di una barzelletta. Il regista ha vinto per due volte la Palma d'oro (nel 1974 con La conversazione e cinque anni dopo con Apocalypse Now) e vanta ben sei Premi Oscar, tra migliori sceneggiature, miglior regista e miglior film. La sua sola fama basterebbe a convincere il più scettico degli addetti ai lavori. Inoltre Megalopolis, costato ben 120 milioni di dollari (sborsati di tasca propria dal regista), ha ricevuto una standing ovation al termine della proiezione. Si direbbe, dunque, che ogni perplessità sia stata dissipata.

Ad ogni modo, fino a pochi giorni prima della kermesse, l'autore è stato travolto da una vera e propria tempesta mediatica. Il quotidiano britannico Guardian ha accusato Coppola di condotta inappropriata sul set di Megalopolis. Alcune fonti sostengono che il regista si sarebbe lasciato andare a comportamenti discutibili nei confronti di alcune comparse di sesso femminile: avrebbe fatto sedere sulle proprie ginocchia alcune di loro e avrebbe tentato di baciarne altre in topless. Darren Demeter, produttore esecutivo del film ha difeso pubblicamente Coppola, affermando che ogni suo gesto era motivato dalla necessità di spiegare al meglio una scena "molto importante per il film". Inoltre, Coppola "non è mai stato a conoscenza di alcuna denuncia di molestie o comportamenti scorretti durante il progetto".

Di cosa parla Megalopolis?

Francis Ford Coppola ha dedicato Megalopolis alla 'amata moglie Eleanor', venuta a mancare di recente. Il film è una fiaba epica ambientata a New Rome, un'immaginaria America moderna. La storia, basata sulla Cospirazione di Catilina, racconta la faida tra il visionario architetto Cesar Catilina (Adam Driver), determinato a ricostruire un'utopistica città del futuro, e il sindaco corrotto Frank Cicero (Giancarlo Esposito). Tra i due, c'è Julia (Nathalie Emmanuel), figlia del sindaco, che è innamorata di Cesare e scoprirà cosa crede veramente che l'umanità meriti. Completano il cast Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Jon Voight, Laurence Fishburne, Jason Schwartzman, Kathryn Hunter e Dustin Hoffman.

