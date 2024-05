Cannes 2024, cappelli stravaganti e scambi di ruolo: i photocall Kinds of Kindness e Oh, Canada sono uno spasso [FOTO]

News Cinema

A Cannes non ci si annoia nemmeno ai photocall. Il quinto giorno di Festival si è aperto all'insegna di divertenti trovate di stile ed inaspettate iniziative da parte dei divi del giorno. Ecco le più belle immagini dei cast di Kinds of Kindness e Oh, Canada.

I photocall di sabato 18 maggio a Cannes 2024 hanno visto protagoniste due dive d'eccezione: Emma Stone, protagonista di Kinds of Kindness, e Uma Thurman, star di Oh, Canada. Le attrici, nella serata di venerdì 17 maggio, hanno sfilato sul red carpet sfoggiando degli abiti incredibilmente chic. Stone ha osato con scollature e paillettes in un total look Louis Vuitton; Thurman è andata sul classico, affidandosi a Burberry e alla regalità del color avorio. All'indomani delle proiezioni, prima d'incontrare la stampa, le due si sono nuovamente concesse ai flash e ai fans.

La parola d'ordine, in entrambi i casi, è divertimento: che si tratti di osare con lo stile o di prendere imprevedibili iniziative. Partiamo dall'ultima fatica di Yorgos Lanthimos. La vulcanica Emma Stone ha indossato un blazer bianco sbarazzino, con scollo profondo e una cintura nera svasata. Ai piedi, tacchi neri con cinturino. Sul tappeto rosso ha sciolto i capelli; per il secondo round coi fotografi, ecco un'elegante coda di cavallo.

La vera sorpresa sono state le co-star Margaret Qualley e Hunter Schafer. Entrambe, in modi diametralmente opposti, hanno puntato tutto sui copricapo e attirato indubbiamente l'attenzione. La figlia di Andie McDowell ha scelto un sobrio abito di velluto nero, così da mettere ancor più in risalto il cappello bianco oversize, impreziosito da una decorazione molto simile molto simile alla Palma simbolo del Festival.

La star di Euphoria, a dirla tutta, ci ha convinto di più sulla Montée des Marches. Il mini abito bianco con volant, spacco e cintura con fiocco, coronato da una bandana bianca sulla testa, ha generato un look 'bucolico' nel senso meno lusinghiero del termine. Se fosse voluto o meno, non è dato saperlo. Certo è che fa rimpiangere la splendida mise firmata Armani Privé con cui aveva incantato poche ore prima.

Willem Dafoe ha puntato sul casual, con giacca e pantaloni grigio scuro e un maglioncino rosso con scollo a V. Sulla stessa lunghezza d'onda il regista Yorgos Lanthimos, ma con un tocco eccentrico. Insieme al blazer color kaki e ai pantaloni gessati neri, ha sfoggiato dei sandali neri difficili da ignorare. Presente anche Jesse Plemons.

Festival di Cannes: il photocall di Oh, Canada con Uma Thurman e Richard Gere

Passiamo al photocall di Oh, Canada di Paul Schrader, che prossimamente verrà distribuito in Italia con il titolo I Tradimenti. Gli attori Richard Gere e Uma Thurman - total black lui, in bianco con inserti floreali in nero lei - hanno conferito un tocco di mistero ai rispettivi look sfoggiando degli eleganti occhiali da sole.

Entrambi si sono divertiti a 'scambiarsi i ruoli' con i fotografi trepidanti, scattando a loro volta delle foto con gli smartphone alla folla in delirio. Gere ha alzato l'asticella impossessandosi temporaneamente di una macchina fotografica professionale. La diva ha avuto invece il suo 'momento Zoolander' giocando a fare la sofisticata con gli occhiali da sole.