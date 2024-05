Cannes 2024, è il momento di Emma Stone: il red carpet di Kinds of Kindness di Yorgos Lanthimos [FOTO]

News Cinema

La coppia cinematografica del momento ha fatto il suo ingresso trionfale sulla Montée des Marches per presentare Kinds of Kindness, terza collaborazione tra Yorgos Lanthimos ed Emma Stone. Accanto al regista e alla sua musa, ha sfilato il cast del film: ecco le più belle immagini dal red carpet!

Cha giornata, in quel di Cannes 2024! Ieri mattina Francis Ford Coppola e il cast di Megalopolis hanno catalizzato l'attenzione della stampa e, nel pomeriggio, il red carpet si è acceso grazie al carisma di un'elegantissima Emma Stone. Niente panico: stavolta il suo abito è rimasto intatto! L'attrice, due volte Premio Oscar, è per la terza volta protagonista di un film di Yorgos Lanthimos. Questa volta si tratta di Kinds of Kindness, presentato in concorso al Festival.

Il regista greco ha sfilato sulla Montée des Marches accanto alla sua musa e agli altri membri del cast: Willem Dafoe, Jesse Plemons (al fianco della moglie Kirsten Dunst), Margaret Qualley, Hunter Schafer e Mamoudou Athie. La star di Povere Creature! ha sfoggiato un lungo abito color borgogna tempestato di paillettes con profondissimo scollo a V. Ancora una volta, la diva si è affidata a Louis Vuitton. Anche nella notte degli Oscar 2024 l'attrice ha scelto la lussuosa maison francese. Ricorderete tutti che Stone, quando è salita sul palco per accettare la statuetta, ha mostrato lo strappo sulla schiena del bell'abito color menta in jacquard di seta, senza spalline e con gonna peplo. "Penso che sia successo durante 'I'm Just Ken' - scherzò la star, alludendo alla performance di Ryan Gosling di pochi minuti prima - Ne sono piuttosto sicura".

Torniamo sul tappeto rosso della 77esima edizione del Festival di Cannes. Emma ha lasciato i capelli sciolti e ha optato per un make-up glow, con ombretto shimmer color ambra e lip gloss color ciclamino. Sono Vuitton anche sandali e gioielli. Questi ultimi, in oro giallo e bianco, diamanti e platino, appartengono alla collezione di Alta Gioielleria Deep Time.

Kirsten Dunst e Jesse Plemons sono andati sul sicuro, vestendo l'intramontabile sciccheria del nero. Smoking per lui, abito lungo di Gucci lei, con acconciatura a onde semi-raccolta sugellata da un nastro nero.

Romantica e sognante Margaret Qualley, in total look Chanel, della collezione primavera estate 2024. La figlia di Andie McDowell era incantevole nel suo abito smock (cioè con corpino arricciato) color rosa e ricco di dettagli. Il cerchietto gioiello sui capelli raccolti è una vera chicca.

Aveva un che di regale, invece, l'abito azzurro cangiante senza spalline e con le tasche di Armani Privè indossato da una raffinatissima Hunter Schafer. La sua figura snella e slanciata, valorizzata dalla balza sul corpetto e un accenno di morbidezza in vita. Impeccabile l'acconciatura e impossibile non notare gli splendidi gioielli Chopard, con diamanti e zaffiri blu.

Prima del cast di Kind of Kindness, alla Montées de Marche è apparsa anche Demi Moore, alla quale regaliamo una menzione speciale. La diva si trova sulla Croisette in qualità di protagonista del film The Substance, che sarà presentato in anteprima domenica 19 maggio. L'attrice ha scelto a sua volta Armani Privè e ha sfoggiato un seducente abito strapless rosso con ricami floreali. I gioielli Chopard in diamanti e rubini si sposavano perfettamente con il look misterioso e ammaliante. Lo styling è del fedelissimo Brad Goreski.

Kinds of Kindness: trama, trailer e data di uscita del nuovo film di Yorgos Lanthimos

Kinds of Kindness è una favola in tre atti e i membri del cast ricoprono un ruolo differente in ogni storia. La prima racconta di un uomo senza scelta che cerca di prendere il controllo della propria vita, che sembra già predeterminata. C'è poi un poliziotto preoccupato dal fatto che la moglie scomparsa in mare sia tornata, dopo un presunto annegamento, e sembri un'altra persona. Infine, una donna determinata a trovare una persona specifica con abilità straordinarie, destinata a diventare un prodigioso leader spirituale.

Il film, distribuito in Italia da Searchlight Pictures, arriverà nelle nostre sale a partire dal 6 giugno 2024. Per leggere la nostra recensione, clicca QUI!

Festival di Cannes, le foto dal red carpet di Kinds of Kindness

Foto di Luca Carlino