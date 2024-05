Cannes 2024, Uma Thurman, Richard Gere e Paul Schrader presentano Oh, Canada: il meglio del red carpet [FOTO]

News Cinema

Oh, Canada di Paul Schrader è arrivato sulla Croisette e a presentarlo sono intervenuti il regista in persona e i suoi straordinari protagonisti: Uma Thurman e Richard Gere. Ecco le più belle immagini dal red carpet di Cannes 2024.

Giornata grandiosa, quella di venerdì 17 maggio, per chi si trovava sulla Croisette. Il quarto giorno di Cannes 2024 ha visto protagoniste due icone del cinema internazionale: Emma Stone, che ha presentato l'atteso Kinds of Kindness di Yorgos Lanthimos, e Uma Thurman. L'attrice americana è una habitué del Festival e, quest'anno, ha calcato il tappeto rosso accanto a Richard Gere e Paul Schrader. Quest'ultimo è il regista di Oh, Canada, tratto dal romanzo di Russell Banks e presentato in anteprima alla kermesse.

Quarant'anni dopo American Gigolò, Schrader dirige nuovamente Richard Gere, che nel film interpreta il celebre documentarista Leonard Fife. Uma Thurman presta il volto a sua moglie Emma.Dopo aver scoperto che non gli rimane molto tempo da vivere, Fife decide di uscire allo scoperto e raccontare le menzogne e i sotterfugi sui quali ha costruito la propria carriera. Oh, Canada arriverà in Italia con il titolo I Tradimenti, distribuito da Be Water Film in collaborazione con Medusa Film. Completano il cast Jacob Elordi, Michael Imperioli, Penelope Mitchell, Kristine Froseth e Jake Weary.

Festival di Cannes, le più belle immagini dal red carpet di Oh, Canada

Uma Thurman, immancabilmente chic, ha scelto l'essenzialità che va a braccetto con la classe. La diva ha indossato un abito Burberry color avorio lungo e senza maniche, con in vita una piccola cintura in raso. A 'sdrammatizzare' il look sofisticato, un trench ton sur ton. Non mancano dettagli preziosi, ovvero gli splendidi orecchini pendenti Chopard.Unica nota di colore, la rosellina che l'attrice ha tenuto tra le mani. Lo styling? Squadra che vince non si cambia: capelli raccolti con riga da una parte.